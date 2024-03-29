'Diyarbakır’da lise pansiyonları İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildi' iddiası

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:17

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:17

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bismil İlçesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki lise pansiyonunun İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edildi iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlaması üzere Meclis'e soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, "Diyarbakır Bismil İlçesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki lise pansiyonunun, şartları karşılamadığı halde, İlim Yayma Cemiyetine tahsis edildiğine dair haberler kamuoyuna yansımıştır. Bakanlığınıza bağlı iki lise pansiyonunda yatılı kalan öğrencilere aylardır haftada bir gün, Milli Eğitim müfredatlarının dışında eğitim ve sohbetler yapıldığı iddiaları gündeme gelmiştir. İlim Yayma Cemiyeti Bismil Şube Başkanı 31 Ekim 2023’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesinin yurdunda kalan öğrencilerle Çarşamba günleri Mecit Çelik Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesinin yurdunda kalan öğrencilerle de Pazartesi günleri ‘Milli ve Manevi Değerler’ kapsamında her hafta sohbet yapacaklarını bildirmiştir, ancak, bu sohbetleri eğitimleri gerçekleştirecekleri belirlenen isimlerin pedagojik eğitimlerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bismil Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nün ilk başvuruyu gönüllü eğiticilerin akademisyen, öğretmen veya lisans mezunu olup öğretmenlik formasyonunun bulunması gerekliliğini hatırlatarak reddetmesinin ardından bu şartlar yerine getirilmediği halde ikinci başvuru kabul edilmiştir" dedi.

"HİÇBİR İZİN İSTENMEDEN 'OLUR' YAZISI"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"1.Diyarbakır İli sınırları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı toplam yatılı okul ve pansiyon sayısı kaçtır?

2.Diyarbakır’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrencilerin yatılı olarak eğitim gördüğü yurt ve pansiyonların denetimleri kim tarafından ve hangi aralıklarla gerçekleştirilmektedir?

3.Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bismil Kaymakamlığı tarafından verilen “Olur” yazısıyla İlim Yayma Cemiyetinin ilçedeki lise pansiyonlarında müfredat dışı eğitim verdiği iddiaları doğru mudur?

4.MEB’e bağlı iki lise pansiyonunda müfredat dışı eğitim verildiğine dair Bakanlığınıza bilgi verilmiş midir?

5.Anılan iddialar doğru ise, Bakanlığa bağlı olmayan kurumlara denetimsiz bir şekilde eğitim izni verilmesinin gerekçesi ve izahı nedir?

6.Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, İlim Yayma Cemiyeti tarafından yapılan ilk başvuruyu iade etmesinin ardından Kaymakamlığın devreye girmesiyle hiçbir izin ve belge istenmeden “Olur” yazısı verilmesinin gerekçesi ve izahı nedir?

7.MEB’e bağlı okullarda, pansiyonlarda ve yurtlarda, Bakanlığınızın tasarrufu dışında Kaymakamlık vb. Mülki ve İdari Amirliklerin talimatıyla faaliyet gerçekleştirilmesinin yasal bir prosedürü var mıdır?

8.Bismil İlçesindeki iki lise pansiyonunun ücretsiz biçimde eğitim ve sohbet amacıyla tahsis edildiği İlim Yayma Cemiyetinin Bakanlığınızla yapılmış bir protokolü var mıdır? Var ise, protokolün kapsamı ve şartları nedir?"

9.Bakanlığınıza bağlı kurumlarda, müfredat dışı gerçekleşen etkinliklere karşı ne tür denetim ve yaptırımlar uygulanmaktadır?

10.Bismil’deki iki lise pansiyonunda sohbet ve eğitimler düzenlemek üzere isimleri bildirilen gönüllü eğiticilerin, akademisyen, öğretmen veya lisans mezunu olmadıkları gibi öğretmenlik formasyonundan da geçmedikleri anlaşılmıştır; dolayısıyla Bakanlık olarak bu isimler hakkında şikayette bulunulacak mıdır?

11.MEB müfredatı dışında sohbetlere, eğitimlere izin veren Bismil İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü hakkında yasal ve idari işlem uygulanacak mıdır?"