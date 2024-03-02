İl milli eğitim müdürlüğü ile İlim Yayma Vakfı arasındaki işbirliği protokolüne tepki: ‘Öğretmene hakaret’

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde olduğu İlim Yayma Vakfı arasında, “İlim Yayma Öğretmen Gelişim Sertifika Eğitim Programı” işbirliği protokolü imzalandı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00
İl milli eğitim müdürlüğü ile İlim Yayma Vakfı arasındaki işbirliği protokolüne tepki: ‘Öğretmene hakaret’
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Bilal Erdoğan, törende konuşurken ataması yapılmayan öğretmenlere değinerek “Eğitim denince ‘atanamayan öğretmen’ diye bir şey anlaşılıyorsa o zaman bizim eğitim sonuçlarını geliştirme imkânımız olmaz” dedi.

‘HANGİ YETKİNLİKLE YAPACAKLAR’

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, imzalanan anlaşmayla ilgili, Cumhuriyet kurumlarının tarikat koalisyonları haline dönüştüğünü ve onların isteklerinin devlet politikası haline geldiğini vurguladı.

Özbay, “Bu durum Cumhuriyetin en önemli erdemlerinden biri liyakat ve yetkinlik konusunda artık iyice bir çürümenin olduğunu gösteriyor. Günümüzde devletin kurumları kendi asli görevini yerine getirmediği gibi sürekli görevini başka yapılara devrettiğini ve kamu kaynaklarını kötüye kullandıklarını görüyoruz. İlim Yayma Cemiyeti ve benzer kurumların kamuoyundaki konumları belli. Hangi yetkinlikle bunları yapacaklar, neye göre yapacaklar? Bu durum kabul edilebilir değil, eğitimcilere de bir hakaret. Eğitimcilerin mesleki uzmanlığını ve gelişimini bu tarz yapılar ölçemez, değerlendiremez" dedi.

SORUNLAR KONUŞULMUYOR

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş ise protokolü şu sözlerle eleştirdi:

“Türkiye’de eğitim emekçilerinin birçok sorunu var. Protokol konuşmasında öğretmen denildiğinde bize ‘sistem, müfredat konuşuluyor’ deniliyor. Bunun önüne geçmek için böylesi protokollerle öğretmenlerin sorunları gölgede bırakıyorlar. Bu uygulamaların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Öğretmenlerin özlük ve ekonomik sorunları konuşulsun. Eğitimcilerin gerçek sorunlarını görmediklerini ve yapay bir gündem yarattıklarını görüyoruz.”


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