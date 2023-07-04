İlim Yayma Cemiyeti çocuklara ‘yaz okulu’ açtı: Vali’den ‘size emanet’ mesajı

Kayseri’de İlim Yayma Cemiyeti, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik ‘yaz okulu’ açtı. Açılış programına katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek “Yavrularımız sizlere emanettir. Emanetimize iyi bakacağınıza inanıyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

İHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:26
İlim Yayma Cemiyeti çocuklara ‘yaz okulu’ açtı: Vali’den ‘size emanet’ mesajı
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AKP iktidarında gerici duruşuyla yaygınlaşan İlim Yayma Cemiyeti, Kayseri’de 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik ‘yaz okulu’ açtı.

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen programın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Memiş ve cemiyetin yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

Açılışta konuşan Vali Çiçek, “Yavrularımız sizlere emanettir. Emanetimize iyi bakacağınıza inanıyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu. 

İlim Yayma Cemiyeti son olarak Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın, İlim Yayma Cemiyeti'nin Kayseri Huzurevi'nde ölen Alzheimer hastası bir kadının evini 'cennet vaadi'yle bağış olarak aldığını yazdığı haberine erişim engeli getirilmesiyle gündeme geldi. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ensar Vakfı ve İlim Yayma ile protokol imzaladığı ve buna göre de kurslarda bu cemaatlerin önerdiği “eğitici”lere öncelik verileceği de ortaya çıkmıştı. 


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