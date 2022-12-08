Doğan Subaşı'ndan siyasetçilere yol haritası: 'Mahalle Deyip Geçme'

08 Aralık 2022 Perşembe, 14:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, siyaset yapmak, doğru insan ilişkileri kurmak, iletişimini güçlendirmek ve ülkenin geleceğinden sorumlu hisseden herkesin keyifle okuyabileceği “Mahalle Deyip Geçme” kitabını kaleme aldı.

Kitapta ‘Siyaset, mahallede başlar’ ezberinin çok daha derinlerine inen Subaşı, deneyimlerinden yola çıkarak mahalleyi kelimenin tam anlamıyla tanımanın yollarını aktarıyor.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİLGİLERLE DOLU

Sadece parti mensupları için değil, doğru insan ilişkileri kurmak, iletişimini güçlendirmek isteyen herkes için bir kılavuz niteliğindeki “Mahalle Deyip Geçme” kitabı, davranış ve düşünce biçimini geliştirmek isteyenler için de eşine az rastlanır detaylar içeriyor. Esnaf ve ev ziyaretleri nasıl olmalı, girizgah cümlemiz ne olmalı, nasıl giyinmeli, hediye olarak ne götürmeli, mahalle çalışmalarının bütçe planlamasını nasıl yapmalı, sivil ortamlar nasıl yaratılmalı ve daha pek çok sorunun yanıtı okuyucuya sunuluyor.

ÜLKENİN BU KARANLIKTAN ÇIKIŞINI ARZULAYANLARA…

NotaBene Yayınları’ndan çıkan 'Mahalle Deyip Geçme'nin arka kapağında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eserle ilgili sözleri yer alıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Siyasetle ilgili herkese, ülkenin bu karanlıktan çıkışını arzulayanlara, hatta diğer partilerde emek verenlere dahi bu kitabı okumalarını öneriyorum” ifadelerini kullanırken, İBB Başkanı düşüncelerini “Bu eser, seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu süreçte, kendini ülkesinin, ailesinin geleceğinden sorumlu hisseden her Cumhuriyet Halk Partiliye yol gösteren bir rehber niteliği taşıyor. Doğan Subaşı, sahada edindiği tecrübeleri kendi içgörüleriyle harmanlayarak anlatmış. Her sayfa başlı başına bir ders niteliğinde” cümleleriyle paylaşıyor.

DEĞİŞİM MAHALLEDEN BAŞLAMALI

Değişim mahalleden başlamalı düşüncesiyle okuyucularla buluşturulan eser, altı bölümden oluşuyor. Siyasi etkinlik nedir, nasıl yürütülür sorusunun sorulduğu ilk bölümü sırasıyla Mahalleyi Tanımak, Örgütsel Hazırlıklar, Halka Dönük Çalışmalar, Mahalle Çalışmalarının Diğer Bazı Boyutları ve Seçim Sonuçlarını Değerlendirmek ve Görevi Devretmek başlıkları izliyor.

Subaşı, Güvencesiz Bir Toplumda Siyaset ve kitapla ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı Bitirirken bölümü ile eserini tamamlıyor.