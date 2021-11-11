Perinçek, Flash TV'de Mehmet Eymür sorusu üzerine yayını terk etti

11 Kasım 2021 Perşembe, 11:25

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu.

Uğuroğlu konuğuna, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var." iddiasını sordu.

Uğuroğlu'nun, Eymür'ün iddialarını sorması üzerine Perinçek "Alet oluyorsunuz, bana böyle soru soramazsınız" diye çıkıştı.

YAYINI TERK ETTİ

Uğuroğlu'nun "Ben iddiayı soruyorum, gazeteciyim, hakaret edip beni suçluyorsunuz" demesinin ardından Perinçek, "Ne iddiası, nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Ben de sana 'kerhaneden çıkmış' desem böyle iddia olur mu? Siz aletsiniz." dedi.

Perinçek devamında, "Siz Mehmet Eymür'ün aletisiniz" diyerek yayını terk etti.

İşte o anlar: