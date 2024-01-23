Macaristan'dan NATO hamlesi: İsveç Başbakanı'na davet
Macaristan Başbakanı Orban, İsveç Başbakanı'nı NATO üyeliğini görüşmek üzere ülkesine davet etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO’ya üyeliğini görüşmek üzere Başbakan Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini bildirdi.
Orban, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, "İsveç’in NATO’ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson’a Macaristan’a ziyaret gerçekleştirmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullandı.
İsveç’in NATO’ya üyeliğinin, Macar parlamentosunda 2023’ün sonbaharında görüşülmesi bekleniyordu ancak İsveç’te bazı milletvekillerinin Budapeşte yönetimine ilişkin ifadeleri, taraflar arasında gerginliğe yol açmış, bu nedenle de süreç uzamıştı.
İsveç'in, NATO’nun 32'nci üyesi olabilmek için TBMM Genel Kurulu ve Macaristan Meclisindeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
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