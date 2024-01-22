İsveç için kritik gün: NATO oylaması Meclis'e geliyor
İsveç’in NATO’ya katılım görüşmelerinin yarın gerçekleşeceği öne sürüldü.
Finlandiya’nın ardından NATO’ya katılabilmek için gün sayan İsveç için yarın TBMM’de görüşmelerin gerçekleştirileceği iddia edildi.
Reuters’ın TBMM’den üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yarın İsveç'in NATO üyeliği teklifini görüşecek.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından ittifaka katılma talebinde bulunan İsveç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalaması ile onay sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
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