30 bin TL elektrik faturası gelen Cemevi 'ticarethane' sayıldı

04 Şubat 2022 Cuma, 15:23

İbadethanelerin faturalandırılması Diyanet İşleri tarafından karşılanmasına rağmen cemevleri hâlâ Türkiye’nin birçok yerinde ibadethane olarak görülmüyor.

Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ. tarafından düzenlenen faturada ticarethane olarak sınıflandırıldı ve tüketici grubu kategorisine koyuldu. Cemevine 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğalgaz faturası kesildi.

AİHM KARARLARINA AYKIRI

Aleviliğin iktidar tarafından bir inanç olarak görülmediğine dikkat çeken avukat Yasemin Ulusan, cemevlerinin iktidar tarafından ibadethane olarak kabul edilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları açısından da yanlış olduğuna dikkat çekti. Ulusan, “Yasal bir düzenlemeyle bu durumun önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.