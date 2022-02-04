30 bin TL elektrik faturası gelen Cemevi 'ticarethane' sayıldı
İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği’ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğalgaz faturası geldi. Cemevi, düzenlenen faturada ticarethane tarifesinde sınıflandırıldı.
İbadethanelerin faturalandırılması Diyanet İşleri tarafından karşılanmasına rağmen cemevleri hâlâ Türkiye’nin birçok yerinde ibadethane olarak görülmüyor.
Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ. tarafından düzenlenen faturada ticarethane olarak sınıflandırıldı ve tüketici grubu kategorisine koyuldu. Cemevine 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğalgaz faturası kesildi.
AİHM KARARLARINA AYKIRI
Aleviliğin iktidar tarafından bir inanç olarak görülmediğine dikkat çeken avukat Yasemin Ulusan, cemevlerinin iktidar tarafından ibadethane olarak kabul edilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları açısından da yanlış olduğuna dikkat çekti. Ulusan, “Yasal bir düzenlemeyle bu durumun önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- AKP'li başkan: Araziyi bulacağım, cemevini yapacağım
- AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nden tepki çeken cami-cemevi projesi
- Cemevi açılışında Diyanet'i eleştirdi, belediye başkanı sözünü kesti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor
- 'Ampullerimizi söndüreceğiz'
- Yaptırdığı 78 test pozitif çıktı; 14 aydır karantinada
- BM'den açıklama: 19 göçmen donarak yaşamını yitirmişti
- Cuma hutbesinde 'sosyal medya' uyarısı
- İmamoğlu çok sert çıktı: Hadsiz, liyakatsiz!
- Saldırganların ifadesi ortaya çıktı
- Erdoğan kritik görüşme için tarih vermişti
- Cemevi 'ticarethane' sayıldı: 30 bin TL fatura gelmişti
- CHP'li Nazlıaka: Mücadelemiz sürecek