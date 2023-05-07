'Doktor dövüyoruz' lafına suç duyurusu

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:33

Hekim Birliği Sendikası avukatları tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Samsun’da yapılan röportajı veren kişinin Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

Daha önce İzmir Tabip Odası da suç duyurusunda bulunmuştu.