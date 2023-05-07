'Doktor dövüyoruz' lafına suç duyurusu

Hekim Birliği Sendikası, bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini söyleyen ve nedenini de “Önceden doktorlar bizi azarlıyordu, şimdi biz doktoru beğenmeyip dövüyoruz” sözleri ile açıklayan yurttaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00
'Doktor dövüyoruz' lafına suç duyurusu
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Hekim Birliği Sendikası avukatları tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Samsun’da yapılan röportajı veren kişinin Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

Daha önce İzmir Tabip Odası da suç duyurusunda bulunmuştu.


Samsun Hekim Birliği Sendikası Doktor doktorlar

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