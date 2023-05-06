Damar yolu açılmadığını iddia ederek doktora saldırdı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'nde bir hasta yakını, çocuğuna damar yolu açılmadığını iddia ederek doktora saldırıp dişini kırdı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 17:23
Damar yolu açılmadığını iddia ederek doktora saldırdı
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Bölümü'nde görevli Doktor Muhammed Furkan Erden ile çocuğunu acile getiren bir kişi arasında damar yolu açılamadığı iddiasıyla tartışma çıktı.

Çocuğunun kolunun şiştiğini gerekçe göstererek acili basan öfkeli şahıs, doktora saldırmaya başladı. Saldırıda dişi kırılan doktor darbedildi. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri şahsı polis ekiplerine teslim etti. Saldırgan gözaltına alınırken konuya ilişkin incelme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, doktora yönelik saldırıyı kınadı.

Öğütlü yayımladığı kınama mesajında, “SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü Acil Servis bölümünde görevli doktorumuza yönelik bir hasta yakını tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın failiyle ilgili şikayette bulunularak adli süreç başlatılmıştır. Sebebi ne olursa olsun sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet asla kabul edilemez. Davanın çok sıkı bir şekilde takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bir kez daha bildirerek, görevi başında saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiliyoruz” ifadelerini kullandı.


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