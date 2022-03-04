Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

IHA
04 Mart 2022 Cuma, 10:59
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’deki operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayınlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

Konuyu görüşen TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Güzel’in, ‘terör örgütü üyesi olma’ suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.



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