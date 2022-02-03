Son dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
Semra Güzel için karar, karma komisyonun ardından Genel Kurul'da kesinleşecek.
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