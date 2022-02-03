Son dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

DHA
03 Şubat 2022 Perşembe, 15:27
Son dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
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TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Semra Güzel için karar, karma komisyonun ardından Genel Kurul'da kesinleşecek.


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