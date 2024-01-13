Erdoğan Dolmabahçe'ye geldi: Güvenlik toplantısına başkanlık edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki sızma girişimi ve sonrasında PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’de bulunan Çalışma Ofisi’ne geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 14:31
Erdoğan Dolmabahçe'ye geldi: Güvenlik toplantısına başkanlık edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilecek olan güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’deki Çalışma ofisine geldi.

Erdoğan’ın başkanlık yapacağı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.


Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan Dolmabahçe

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