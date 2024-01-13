Erdoğan Dolmabahçe'ye geldi: Güvenlik toplantısına başkanlık edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki sızma girişimi ve sonrasında PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’de bulunan Çalışma Ofisi’ne geldi.
Player Alanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilecek olan güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’deki Çalışma ofisine geldi.
Erdoğan’ın başkanlık yapacağı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Kimlikleri açıklandı!
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- Alain Delon'un çocukları 'miras' kavgasına tutuştu
- CHP MYK olağanüstü toplanacak
- Okullarda son hafta ders yapılacak mı?