Dosyalar işleme konuldu: Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir

Yayınlanma: 20.06.2023 - 18:31

Güncelleme: 20.06.2023 - 18:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 dosya işleme konuldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “genel, terör ve memur suçlarını soruşturma büroları”na gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak.

Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis’e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığı’na gönderecek. Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştıracak.

Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis’e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 18 DOSYASI VAR

Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “kamu görevlisine hakaret” ve “iftira” suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

Dosyaların gönderildiği soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

DAVA AÇILABİLİR

Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak. Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.