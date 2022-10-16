Demokrat Partili Cemal Enginyurt: 'Buna kader diyemeyiz'
Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin, “Buna ‘kader’ diyemeyiz. Tedbir alınmalı, can güvenliği sağlanmalı, insanımızın canının bir değeri olduğu bilinmeli. Dolayısıyla 41 vatandaşımızın kaybetmiş olmak, Türkiye açısından, Bartın açısından, Amasra açısından, maden şehitleri açısından çok üzücüdür” dedi.
Cemal Enginyurt, bugün, Amasra’da 14 Ekim akşamı yaşanan grizu patlamasında 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gitti.
Enginyurt, burada çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Enginyurt, “Demokrat Parti heyeti olarak, patlama meydana gelen Amasra’daki maden sahasındayız. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimiz için emekçi kardeşlerimize başsağlığı dileyip patlama ile ilgili bilgi aldık. Kaderci çözüm değil, ihmal varsa araştırılıp gereği yerine getirilmelidir” mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:
“Demokrat Parti olarak, Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Pınarbaşı, Merkez Karar Kurulu üyemiz Kürşat Şahin, Diyarbakır İl Başkanı’mız Sedat Erge, Yenice ilçe teşkilatımız ile birlikte Amasra’dayız. Hakikaten, 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu yerde olmak bize büyük bir üzüntü verdi. Buna ‘kader’ diyemeyiz. Tedbir alınmalı, can güvenliği sağlanmalı, insanımızın canının bir değeri olduğu bilinmeli. Dolayısıyla 41 vatandaşımızın kaybetmiş olmak, Türkiye açısından, Bartın açısından, Amasra açısından, maden şehitleri açısından çok üzücüdür. Allah mekanlarını cennet etsin, Allah ruhlarını şad etsin, kalanlara sabır niyaz ediyoruz. Demokrat Parti teşkilatı olarak her zaman yanlarındayız, mekanları cennet olsun.”
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