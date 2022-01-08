DP'li Cemal Enginyurt: 'Reisi yedirmeyiz diyenler! Aç insan ne bulursa yer'

08 Ocak 2022 Cumartesi, 15:54

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilere ilişkin “Reisi yedirmeyiz” söylemine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Enginyurt, “Reisi yedirmeyiz diyenler! Aç insan ne bulursa yer. Size tavsiyem, aç milleti doyurun" dedi.

Enginyurt, yaptığı diğer bir paylaşımda ise “gençlere umutsuz olmamaları” çağrısında bulunarak, şair Nâzım Hikmet'in "Kerem Gibi" şiirinden dizeler paylaştı.

Enginyurt'un paylaşımı şöyle:

“Gençler umutsuz olmayın. Gelecek hayalinizi kaybetmeyin. Yarınınızdan endişe etmeyin. Mücadeleden tek adım geri atmayın. Yarınlar hepimiz için daha güzel olacaktır. ‘Sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’ demeye devam. Demokrat Parti sizin umudunuzdur.”