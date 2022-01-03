Cemal Enginyurt'tan enflasyon tepkisi: Bir gecede yüzde 50'yi geri aldınız

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:40

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 13,58 olarak belirlendi.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, açıklanan enflasyon oranları ve yapılan zamlara ilişkin konuştu. Cemal Enginyurt, bugün yaptığı açıklamada, enflasyon oranlarına ve yılbaşında yapılan zamlara tepki gösterdi.

Enginyurt, "Asgari ücrete yüzde 50 verdiniz, bir gecede yüzde 50’yi topyekûn geri aldınız. Milleti kandırıyor, milleti soyuyor, milleti aldatıyorsunuz. Bu millet, bunun hesabını sizden soracak" dedi.

Enginyurt'un açıklaması şöyle:

"Faiz sebep, enflasyon sonuçtu ya ne oldu? Yalancı Pinokyo TÜİK rakamlarına göre enflasyon yüzde 36. Piyasa rakamları; enflasyon yüzde 80. Faiz düştü, yüzde 14. Enflasyon aldı başını gidiyor, hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Zam, zam üstüne gidiyor; siz hala ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyorsunuz. Bu nasıl bir yönetme anlayışı, daha doğrusu yönetememe anlayışı? Gerçekten ülkeyi çok kötü yönetiyorsunuz. Bu enflasyon rakamları Türk milletine büyük bir bedel ödetiyor. O zaman size tavsiyemiz şudur: ‘Faizi düşürdük’ diye övünürken, ‘Doları 13,5’e çektik’ diye sevinirken akaryakıt zamlarını, doğal gaz zamlarını, elektrik zamlarını bu millete nasıl reva görüyorsunuz? Bu zamları derhal geri çekiniz. Bu zamlar, bu milletin kaldıramayacağı ağır bir yüktür, ağır bir bedeldir. Gübre zamları, elektrik zamları, gıda zamları, ev kiralarına yapılan zamlar… Millet perişan. Asgari ücrete yüzde 50 verdiniz, bir gecede yüzde 50’yi topyekûn geri aldınız. Milleti kandırıyor, milleti soyuyor, milleti aldatıyorsunuz. Bu millet, bunun hesabını sizden soracak."