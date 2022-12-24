DP'li Erkin Delikanlı: Bu tencere bu iktidarı götürecek

24 Aralık 2022 Cumartesi, 18:11

Demokrat Parti Ankara İl Başkanlığı, Ankara Yenimahalle’de etkinlik düzenledi. DP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Neslihan Çevik’in de katıldığı toplantıda DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, şöyle konuştu:

“MİLLET SİZE 20 YIL VERDİ. NE YAPTINIZ?”

“Ülkede her yer zifiri karanlık. Merak etmeyin, endişe etmeyin. Aydınlığa bir adım kaldığındandır. Umudun meşalesini Yenimahalle’den yakıyoruz. Umudu yaymaya Ankara’yı aydınlatmaya var mısınız? Karanlığı yırtıp atmaya, başkenti ayağa kaldırmaya var mısınız?

İktidar sahipleri malum sonun yaklaştığını görüyor. Bu yüzden ‘Son bir kere daha’ diyerek oy dileniyor. Millet size koskoca 20 yıl verdi. Ne yaptınız? Kimimizin çocukluğunu, kimimizin gençliğini, kimimizin kafasını dinleyeceği yaşlarını çaldınız.

Her vahim hatanızda, işleri her batırdığınızda kandırıldık dediniz ama asıl siz kandırdınız. Çok değil daha 4 yıl önce 2018’de ekonomide işlerin iyiye gitmediği belliydi. Türkiye unuttuğu devalüasyonla yeniden tanışmıştı. Bir buçuk liralardan kopup gelen dolar kısa sürede 3 kat artıp 4 buçuk lirayı aşmıştı. Ne dedi o zaman AKP Genel Başkanı; ‘Verin kardeşinize yetkiyi görün doların halini’ dedi. Dedi de ne oldu? Dolar 19 lira oldu.

“ATEŞ PAHASI HER YER. MUTFAKLAR YANIYOR”

TÜİK rakamlarıyla bile yüzde 80 ama ENAG rakamlarıyla yüzde 180, Ayşe teyzenin hesabıyla yüzde 300, yüzde 300. Ateş pahası her yer. Mutfaklar yanıyor. Maaşlar daha bankaya yatar yatmaz bitiyor. Millet borçla geçinmeye çalışıyor.

Her siyasetçi gibi Tayyip Erdoğan da muhalefeti tadacak. Onları iktidar tutkalı bir arada tutuyor. AKP 2023 Haziran’ında çatlak vazo gibi tuzla buz olup dağılacak. Bunu da siz yapacaksınız, bunu da biz yapacağız, bu salonu dolduranlar, davasına inananlar, demokrasiye sarılanlar yapacak. İşte buradayız. 76 yıl önce bu davayı bize miras bırakanlar gibi haykırıyoruz: Yeter söz milletin, yeter söz Yenimahalle’nin.

Üç beş yerden birden ballı maaş alanlar, manda yoğurduna kestane balı karıştıranlar, dolar garantili hastane, köprü, yol yapanlar, pudra şekeri koklayanlar, gazetecilik yerine tetikçiliğe soyunanlar, abisi ablası sayesinde devlet arazilerini yok pahasına kapatanlar, sınav sorularını değil gençlerin geleceğini çalanlar, iktidara yaslananlar, yandaşlıktan medet umanlar için yolu sonu göründü. Onlar için ayrılan sürenin sonuna geldik.

TÜİK yalanlarıyla enflasyona ezdirilen memur ve işçiler, aldığı yüzde 50 artış 3 ayda zamlarla buharlaşan asgari ücretliler, kaderine terk edilen emekli ablalar abiler, traktörüne mazot koyamayan, tarlasına gübre-tohum atamayan çiftçiler, taksimetre tarifesi mazotuna yetmeyen taksiciler, elektrik faturası kirasını sollayan esnaflar, nereye isterseniz gidin diye kapıya konulan doktorlar, 3600 ek göstergeye layık bulunmayan hemşire ve polisler, anasının ak sütü gibi helal emekliliğini 20 yıldır AKP iktidarında elde edemeyen EYT’liler, üniversiteyi kazanan ama gittiği şehirde başını sokacak yurt bulamayan öğrenciler, torpilli yandaş yüzünden yazılıyı geçip mülakatta elenenler, KPSS’yi kazanan ama atanamayan öğretmenler, çocuğuna pantolon alamayan babalar, evde karısının yüzüne bakamayan kocalar, mutfaktaki yangın yüzünden ne pişirsem de çocuklarımı doyursam diye kara kara düşünen analar, bacılar…

“AKP 2023’TE HEZİMETE UĞRAYACAK”

İşte bıraktıkları tablo budur. Geride bıraktıkları mazlumlar, mağdurlardır. Devleti bitirenler, tenceredeki bir kaşık aşımıza göz diktiler. Tencereler önce ufaldı, şimdi hepten boşaldı. Biz de sürekli günah keçisi arayan, bir gün çiftçiye, bir gün esnafa, bir gün bürokrata saydıran ama kendisi hiçbir eleştiriyi üstüne alınmayan, halktan kopan saray ve şürekasına buradan boş tenceremizi gönderiyoruz. Bu tencere, Süleyman Demirel’in de dediği gibi bu iktidarı götürecek. Hep beraber götüreceğiz. Var mısınız mutfaktaki darlığı yaratanları göndermeye? Var mısınız AKP’ye ‘Fakirlik sonuçtur’ demeye? Zam, zulme dönüştü. Tepkiler de sandıkta isyana dönüşecek. Tarihe not düşüyorum: AKP 2023’te hezimete uğrayacak.

Bakın, emekliler bayramda ikramiye alıyorsa muhalefet sayesinde, asgari ücret yıl ortasında ilk defa güncellendiyse muhalefet sayesinde, 3600 ek gösterge çıktıysa muhalefet sayesinde, KYK borçları ana parayla sınırlandırıldıysa muhalefet sayesinde.

Hepsinde 6’lı masanın bileşenleri ‘tek ses’ oldu. İktidar üzerinde baskı kurdu. Şimdi soruyorum size, muhalefette bunları yapanlar iktidarda neler yaparlar?

Umudun meşalesini buradan Ankara’nın dört bir yanına taşıyacağız. Genç Genel Başkanımızın ardından koşacağız. Gecesine gündüzüne katan Sayın Gültekin Uysal’a ayak uyduracağız.

Bakınız Genel Başkanımın Saraçhane Buluşması’ndaki sözleri beni derinden etkiledi. Ülkemizin kurucusu Atatürk Bandırma Vapuru ile denize açıldığında vapurun yolunu keserler, arama yapmak isterler. İzin verir Büyük Atatürk. Arar tararlar bir şey bulamazlar. İşte o vakit mavi gözlü dev der ki; ‘Onlar silah ve mühimmat aradılar, oysa biz Anadolu’ya silah ve mühimmattan daha önemli bir şey götürüyoruz’. Biz Anadolu’ya cesaret ve irade götürüyoruz.

“BU 6 AY UYUMAK DA YORULMAK DA BİZE HARAM”

Bu 6 ay uyumak da yorulmak da durmak da bize haram, çocuklarımız için bu savaşı vermeye var mısınız? Var mısınız sokaklara çıkmaya, evlerin zillerini birer birer çalmaya. Yenimahalle yeni bir geleceğin kapısını aralıyor. 25 ilçemizi tek tek gezeceğiz, sandıkta AKP’yi de işbirlikçilerini de ezeceğiz. Bizi küçümsüyor görünen ama içten içe endişe edenlerin korkularını gerçek edeceğiz.

Altılı masaya sonuna kadar sahip çıkacağız. Masadaki genel başkanlarımız gibi biz de halk olarak sahada kucaklaşacağız. Cumhurbaşkanı adayımız kim olursa olsun dimdik arkasında duracağız. Bu karanlığı yırtıp atacağız. Yeter, söz milletin. Yeter söz Yenimahalle'nin.”