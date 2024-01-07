DP'li isimden 78'inci yıla özel mesaj

Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:06

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:08

Demokrat Parti eski İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Cumhuriyet tarihinde çok partili hayata temelli geçişin ilk adımı olan Demokrat Parti’nin kuruluşunun 782inci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Arda paylaşımında, “Bu koca tarih, yalnız bir siyasi partinin tarihi değil; Türkiye'de demokrasinin tarihidir. Ve ne yazık ki bu tarih dalgalı bir seyir izledi, millet olarak bir kazandıysak bir de kaybettik” ifadelerini kullandı.

Ekrem Eray Arda paylaşımında, Demokrat Parti’nin Türkiye siyasi tarihi açısından bir demokrasi ve cumhuriyetçilik mücadelesi geleneğinin öncüsü olduğunun altını, “Atatürk’ün son Başbakanı Bayar'ın, Atatürk’ün genç vekillerinden Menderes’in, Cumhuriyet’in insana verdiği değer sayesinde hayatta ilerleyebilen ve Cumhuriyet’e olan borcunu bir gün bile unutmayan Demirellerin, Özalların mücadelesi sayesinde bugün düne göre pek çok konuda çok daha özgürüz” sözleriyle çizdi. Arda, Demokrat Parti tarafından oluşturulan geleneğin son zamanlarda tahrip edildiğini de “Demokrat misyonun iktidardan uzaklaştığı yıllarda vatandaşlar arasında uçurumlar açıldı; bir avuç kişi milyonlarını koyacak yer bulamazken milyonlarca insan avuç açacak hale getirildi. Bu da vatandaşların özgürlüklerini gasp etmenin bir başka yoluydu aslında” ifadeleriyle vurguladı.

'ADİL BİR BÖLÜŞÜM İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Ekrem Eray Arda Demokrat Parti olarak, son zamanlarda demokratlık geleneğinden uzaklaşan Türkiye’nin yeniden bu geleneğin peşinde bir iktidar tarafından yönetilmesi için çabaladıklarını söyledi. Arda bu durumu, “Adil bir bölüşüm için yola koyulduk, büyüyen Türkiye’nin aynı zamanda müreffeh bir Türkiye olması gerektiğinin altını çizdik. Atatürk ilkelerinin ve Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin bekçisi; çağın değerlerine uygun, gelişmiş ülkelere yakışır bir demokrasi anlayışının peşinde olduk” sözleriyle belirtti.

Arda, köklü bir geçmişten gelen Demokrat Parti geleneğinin günümüzde kendileri tarafından devam ettirildiğini vurgulamak amacıyla, “Ne mutlu ki Cumhuriyetimizin köklü çınarı Demokrat Parti, dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde hürriyet davası gütmekte, genç demokratlar vatandaşlara vurulan modern prangaları parçalamak için çalışıyor” sözlerini kullandı.

Demokrat Parti bugün 78 yaşında, kutlu olsun!



Bu koca tarih, yalnız bir siyasi partinin tarihi değil; Türkiye'de demokrasinin tarihidir. Ve ne yazık ki bu tarih dalgalı bir seyir izledi, millet olarak bir kazandıysak bir de kaybettik.



Demokrat Parti pek çok şeyi başardı.… — Ekrem Eray Arda (@EkremErayArda) January 7, 2024

Ekrem Eray Arda paylaşımında, Demokrat Parti’ye ve oluşturduğu demokrasi ve cumhuriyetçilik mücadelesi geleneğine emek verenleri, “Demokrat Parti kurucularını, bu yolda canlarını verenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Demokrat misyonu korumak ve yüceltmek için kendini ortaya koyanları, gerçek demokrasi en zor zamanlarda büyük cesaretle öne çıkanları sevgiyle kucaklıyorum. Yeni yaşımız kutlu, yolumuz açık olsun” sözleriyle andı.