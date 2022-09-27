DP’li Serhan Yücel, 6’lı masanın geçiş süreci çalışmalarını anlattı: ‘Seçim maratondur’

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, 6’lı masanın geçiş süreci hazırlıklarına ilişkin, “Yeni bir anayasa yazmıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metni çerçevesinde anayasadaki ilgili değişiklikleri hazırlıyoruz” dedi. DP’li Yücel, 6’lı masanı çalışmalarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini anayasa uyarlamaya yönelik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Yücel, “Bir eskiye dönüş de yapmıyoruz. Liyakat, hukuk devleti ilkeleri ve demokrasi ele alınarak yeni bir metin ortaya çıkarıyoruz” dedi. Hazırladıkları metinden örnekler veren Yücel, “Mesela Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi bir kurumun hayata geçirilmesini hazırladığımız anayasa metnine koyduk” ifadelerini kullandı.

Yücel, “13. cumhurbaşkanı 6’lı masanın adayı olacak. Meclis çoğunluğunu da alacağız, bunda tereddütümüz yok. Bu durumu AK Parti de kabullenmiş durumda. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi, Egemen Bağış’ı Prag’da büyükelçi olarak tutmaya devam edemez. Dolayısıyla gelir gelmez belli konularda kararlar alınacak” açıklaması yaptı.

“6’lı masa kendi içinde tartışıyor” eleştirilerine ilişkin Yücel, “Seçim süreci bir maraton koşusu gibi. 6’lı masayı bozmak için çok çaba olacak. Burada en önemli unsur 6’lı masanın bütün unsurlarının tamamen iyi niyetle hareket ediyor olması” dedi.