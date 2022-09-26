Abdulkadir Selvi açıkladı: AKP'nin seçim sürecinde ne yapacağı belli oldu
İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, AKP'li yetkililerle seçim sürecine ilişkin yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı. Selvi, AKP'nin 2023 seçimleri için farklı bir seçim kampanyası yürüteceğini iddia etti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li yetkililerle yaptığı konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Erdoğan’ın konuşmasından sonra AK Parti yetkilileriyle konuşma imkânım oldu. “Cumhurbaşkanı seçimler 8 ay sonra dedi. Siz bu arada ne yapacaksınız?” diye sordum. “Seçim startını vereceğimiz bir toplantımız olacak. Ama bir anlamda seçim çalışmalarımız şimdiden başladı. Sekiz ay boyunca sahada olacağız” dediler.
Erdoğan 8 ay boyunca meydanlarda olacak. Bir mitingden diğerine, bir meydandan diğerine koşacak. 6’lı masa ise bir ay sonra hangi liderin ev sahipliğinde toplanalım, kimi cumhurbaşkanı adayı yapalım diye zaman kaybetmeye devam edecek.
SEÇİM KAMPANYASI
2023 seçimlerinde AK Parti’nin farklı bir seçim kampanyası ile seçmenlerin karşısına çıkacağını yazıyorum. Daha doğrusu eski dönemlerin özlenen seçim kampanyalarının ruhu geri dönüyor demiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özgürlük vurgusunu da öyle değerlendiriyorum"
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