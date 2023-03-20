Dr. Serdar Savaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
Ünlü doktor Serdar Savaş 13. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Savaş, çekilmesine gerekçe olarak, "Engeller" dedi.
Koronavirüs pandemisi döneminden isminden sıkça söz edilen doktor Serdar Savaş, 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurarak bir açıklama yaptı.
"ENGELLER NEDENİYLE..."
Savaş yaptığı açıklamada, "Demokratik hakkını kullanmak isteyen bir yurttaş olarak karşılaştığım hukuk, idari, siyasi, ekonomik ve iletişimsel engeller nedeniyle nedeniyle 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.
Bu konudaki açıklamamı eeb sitemde okuyabilirsiniz. https://t.co/413nQGnVtS pic.twitter.com/RUgqhGRKom— Dr. Serdar Savaş (@DrSerdarSavas) March 19, 2023
'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'
Savaş şöyle devam etti:
"Çalışmalarımıza; Ateş Böceklerimizle, inançla ve heyecanla, Erdemli Yurttaş Hareketi çatısı altında, Erdem-Demokrasi-Refah zincirini kurmak üzere devam edeceğiz."
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