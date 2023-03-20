Dr. Serdar Savaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Ünlü doktor Serdar Savaş 13. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Savaş, çekilmesine gerekçe olarak, "Engeller" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:23
Dr. Serdar Savaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
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Koronavirüs pandemisi döneminden isminden sıkça söz edilen doktor Serdar Savaş, 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurarak bir açıklama yaptı. 

"ENGELLER NEDENİYLE..."

Savaş yaptığı açıklamada, "Demokratik hakkını kullanmak isteyen bir yurttaş olarak karşılaştığım hukuk, idari, siyasi, ekonomik ve iletişimsel engeller nedeniyle nedeniyle 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Savaş şöyle devam etti: 

"Çalışmalarımıza; Ateş Böceklerimizle, inançla ve heyecanla, Erdemli Yurttaş Hareketi çatısı altında, Erdem-Demokrasi-Refah zincirini kurmak üzere devam edeceğiz."


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