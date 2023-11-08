DSP Genel Başkanı Aksakal, yerel seçim kararını açıkladı: 'Ana muhalefet de Cumhur İttifakı'ndan çıkmalı'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:05

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:45

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP'nin 12. Olağan Kurultayı'nın 3 Aralık 2023 Pazar günü TESİŞ Sendikası Salonu'nda yapılacağını bildirdi.

31 Mart 2024 seçimlerinin bugüne kadar olan yerel seçimlerden biraz daha farklı bir özellik taşıdığını söyleyen Aksakal, "Zira 14-28 Mayıs’ta yapılan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile toplumsal yaklaşım, Cumhuriyet'imizin 100. yılıyla örtüşen bir anlayışa evrilerek Cumhur İttifakı öncülüğünde kuruluş değerlerimizin konsolide edilmesini sağladı" ifadesini kullandı.

"ANA MUHALEFET DE CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ÇIKMALI"

DSP Genel Başkanı Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi bu yerel seçimlerle birlikte daha da kalıcı ve daha da güçlü olabilmesi için yerel seçimlerin de Cumhur İttifakı bileşenleri ile kazanılması ve artık bundan böyle siyasetin iktidar kanadının da ana muhalefet kanadının da Cumhur İttifakı yapısından çıkması sağlanmalıdır. Bu kapsamda olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir görüşme gerçekleştirdik, AK Parti ve DSP kurmaylarının görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. 1392 seçim çevresinde Cumhur İttifakı adaylarının kazanması üzerine kurgulanacak süreçte elbette öncelik partilerin değil ittifakın başarısı esas olacaktır."

"BELEDİYELER CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇECEK TÜRKİYE RAHAT NEFES ALACAK"

Aksakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir parti olma anlayışımız çerçevesinde 2023 seçimlerinde nasıl devletimizin yanında yer aldıysak, 2024 seçimlerinde de aynı anlayış çerçevesinde Cumhur İttifakı ile birlikte öncelikle ülkemizin ve devletimizin, sonra partimizin çıkarlarını önceleyerek bir kurgu yapacağız. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yaptığımız görüşme kapsamında bir sonuç yaratabilirsek 31 Mart sonrasında CHP'nin sahip olduğu 11 büyükşehir başta olmak üzere birçok il ve ilçe belediyesi Cumhur İttifakı bileşenlerine geçecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır."