DSP'li isimlerden sert tepki: 'Aksakal al koltuğu başına çal'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Antalya’da bir açıklama yaparak tepkilerini dile getiren DSP’nin Antalya eski il başkanları Beyazıt Büyükyıldırım, Baştuğ Çalışır, Mutlu Koparanoğlu, Yurttabir Yalçın, Ahmet Çakmak ve Durmuşali Sezgin, “Bize göre DSP genel başkanı Önder Akasal, küçücük bir siyasi ikbal için sadece DSP’yi değil ‘Ecevit’ imajını da satmıştır. Bu rahmetli Ecevit’e, Demokratik Solculara çok acı bir ihanet, bize göre de bir siyasi ahlaksızlıktır” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerine giderken Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığında oturan şahsın aldığı, Cumhur İttifakı'na destek kararını şiddetle kınıyoruz. Koltuk için Cumhur İttifakı'na katılabilirsin ancak bizim kırmızı çizgimiz var. ‘Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir’ diyen Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası için, 14 Mayıs seçimlerinde ‘milletin’ yanında duracağımızı halkımıza duyururuz.”

