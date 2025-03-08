'Dün öğrendim' diyerek açıkladı... İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı: 'Bir sürü insanın mal varlığına el koymuşlar'

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası başlangıcını İzmir'den yaptı. Konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, "Dün öğrendim ki, aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi tanımadığım bir sürü insanın mal varlığına, banka hesaplarına el koymuşlar" dedi. İmamoğlu'nun o sözleri kısa sürede gündem oldu.

'Dün öğrendim' diyerek açıkladı... İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı: 'Bir sürü insanın mal varlığına el koymuşlar'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 17:19

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği önseçime tek aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün seçim kampanyasını İzmir'de başlattı.

O KONUŞMADA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Burada yaptığı konuşmada iktidara sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, bilinmeyen bir ayrıntıyı ilk kez açıkladı.

'DÜN ÖĞRENDİM Kİ...'

“İktidar zalimliğine yeni bir sayfa ekledi” diyen İmamoğlu, “Dün öğrendim ki, aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi tanımadığım bir sürü insanın mal varlığına, banka hesaplarına el koymuşlar. Aralarında tanımadıklarım da var ama herhalde bana selam verdi ya da yanımdan geçerken bana dokundu diye onları da yaktılar. Her gün bana ve etrafımdaki arkadaşlarıma yeni bir saldırı uyduruyorlar. Ben bunların hiçbirinden korkmuyorum ve korkmayacağım. Kurdukları bu oyunu başlarına yıkacağız, başlarına" ifadelerini kullandı.

'KORKMAYACAĞIM, SİNMEYECEĞİM'

İktidara meydan okuyan İmamoğlu, "Sanıyorlar ki biz bunlardan korkup kaçarız, milletimizi yalnız bırakırız... 10-15 kişinin malına mülküne el koyup mu beni yıldıracaksınız? O koltuk sizin mi yahu? O koltuk milletin! Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın, sanmayın ki ben korkup kaçacağım. Bu mübarek ramazan ayında söylüyorum ilgili şahıs, vallahi de billahi de rüyalarından çıkmayacağım! Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Sakın sanma ki ben kenara çekilip susarım" diye konuştu.

İMAMOĞLU KİMLERİ KASTETTİ?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıkladığı ayrıntı, kısa sürede gündem oldu. İBB Başkanı'nın kimi veya kimleri kastettiği bilinmezken, henüz partiden veya partili kurmaylardan da bir açıklama gelmedi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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