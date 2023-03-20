Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:33
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek
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