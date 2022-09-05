Düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl kutlamaları: 'Milli Mücadele'nin bayrağı Ödemiş'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

İzmir Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. onur yılı etkinlikleri çerçevesinde Ödemiş Belediyesi tarafından “Milli Mücadelede Efelik” konulu sempozyum düzenlendi. Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun, Ödemiş’in Milli Mücadele tarihine ve Kuvayı Milliye’nin oluşumuna ışık tutuş sürecini anlattı. Coşkun, katılımcılara, “Sizler Milli Mücadele ruhunu oluşturan efelerin torunlarısınız” diye seslendi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın torunu Akile Gürsoy Şatıroğlu, Ödemişli eski Başbakan Şükrü Saracoğlu’nun torunu yazar Tılsım Saracoğlu Yakar, eski milletvekili ve Ödemiş Belediye Başkanı Doktor Mustafa Bengisu’nun torunu yazar Sedef Tunçağ ve eşi eski Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ ile kalabalık bir izleyici topluluğunun takip ettiği sempozyum, 125. Yıl Kültürpark İskele alanında yapıldı.

‘KUVAYI MİLLİYE OLUŞTU’

Dr. Alev Coşkun, Ödemiş’te Kuvayı Milliye ruhunun nasıl geliştiğini, Yunan askerleri ile beş saatlik mücadeleyi, gizli cemiyetin toplantısını ve Ödemişlilerin Yunanların direnişini kırarak diğer ilçelere örnek olan mücadelesini anlattı. Coşkun, İzmir’in işgali sonrası düşmana karşı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’in fedakârlıklarını anlattıktan sonra Ödemişlilerin mücadelesi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

(Dr. Alev Coşkun)

Toplantıya katılan kadınlara, “Atatatürk’ün kızları” diye seslenen Coşkun, “Rauf Albay Ödemiş’e geliyor. Ödemiş’te Birinci Dünya Savaşı’nda görev yapmış 10-12 yedek subay var. Bir araya gelip gizli toplantılar yapıyorlar. Kararlar resmi belgeler haline geliyor. Toplantıya o günkü jandarma komutanı Tahir Özerk, avukat Refik Şevket İnce, eczacı Teyfik Kocaman,Yüzbaşı Hüsamettin, eşraftan Hacı Mümtaz, Jandarma Üsteğmen Ahmet Rıfat , manifaturacı Kulalı Softaoğlu İbrahim, Hakkı Paşaoğlu Fahri, Adagideli (Ovakent) Hanaylıoğlu Mehmet Emin, Belediye Başkanı Ali Bey, müderris Hacı Mustafa katılıyor. İlk olarak ilçedeki askeri depoyu basıyorlar. Silahları halka dağıtıyorlar ve halka bildiri yayımlıyorlar. ‘Kuvayı Milliye adına faaliyet başlamıştır, milletin önüne bir ordu teşkil ediyoruz’ deniliyor. Ödemiş kaymakamı tarafından İzmir’deki işgal kuvvetlerinin komutanlarına telgraf çekilip: ‘Adalet ve özgürlük vaat ettiniz Yaptıklarınız zulümdür. Burası Ödemiş. Gelirseniz artık kalem değil silah konuşacaktır’ deniliyor. Erzurumlu vekil Sami Baran da bir telgraf çekiyor: ‘Kuvayı Milliye’nin süngüleri altında bu telgrafı yazıyorum. Ödemiş’te bir hükümet kurulmuştur’ diyor. O telgraftan sonra telgraf ve tren hatları kesiliyor. 1 Haziran’da İlk Kurşun Cephesi’nde savaş oluyor. Beş saat sürüyor. Ödemiş’i Ödemiş yapan bu ruhtur” diye konuştu.

Coşkun, “Neden Bayındır’da, Tire’de olmuyor da Ödemiş’te oluyor bu direniş? İşte Ödemiş’in efeliği de buradan geliyor! Ödemiş, Milli Mücadele’nin bayrağını en yükseğe çekmiş oluyor. Sizler bu efelerin torunlarısınız, ne kadar kıvanç duysanız yeridir” diyerek Ödemişlilerin ataları ile övünmeleri gerektiğini ifade etti. Coşkun’un bu konuşması büyük alkış aldı.

TEK PANZEHİR KEMALİZM

Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş, Kuvayı Milliye’nin ateşini yakan topraklara büyük bir Kuvayı Milliye müzesi kurulmasının yakışacağını vurguladı. Yazar Yaşar Aksoy da Kurtuluş Savaşı’nın emperyalizme karşı kazanılmış ilk zafer olduğunu hatırlattı.

Yazar Serra Menekay ise emperyalizmin günümüzdeki hesaplarına karşı tek panzehirin Kemalizm olduğunu kaydetti. Aynı zamanda gençlerin bu bilinçle yetişmesinin önemini vurguladı.