Edirne 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Edirne'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Edirne'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 30 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edirne'de Recep Gürkan Belediye Başkanı seçildi.
EDİRNE 2019 YEREL SEÇİM SEÇİM SONUÇLARI
CHP
Göz Atın
Recep Gürkan
42.388 %44,87
AKP
Koray Uymaz
38.555 %40,81
BTP
Hamdi Sedefçi
7.342 %7,77
SAADET
Mansur İriş
2.605 %2,76
HDP
1.158 %1,23
BBP
Arif Köroğlu
759 %0,80
DP
Sibel Barshan
655 %0,69
DSP
Hayri İdin
410 %0,43
TKP
Sinan Kahraman
379 %0,40
VATAN
Cengiz Balcı
220 %0,23
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