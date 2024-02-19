Edirne 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Edirne'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Edirne'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:31
Edirne 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Edirne'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 30 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edirne'de Recep Gürkan Belediye Başkanı seçildi.

EDİRNE 2019 YEREL SEÇİM SEÇİM SONUÇLARI

CHP

Göz Atın
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Recep Gürkan

42.388 %44,87

AKP

Koray Uymaz

38.555 %40,81

BTP

Hamdi Sedefçi

7.342 %7,77

SAADET

Mansur İriş

2.605 %2,76

HDP

1.158 %1,23

BBP

Arif Köroğlu

759 %0,80

DP

Sibel Barshan

655 %0,69

DSP

Hayri İdin

410 %0,43

TKP

Sinan Kahraman

379 %0,40

VATAN

Cengiz Balcı

220 %0,23

 

 


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