Kırşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırşehir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KIRŞEHİR'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Selahattin Ekicioğlu
32.028 %44,79
AK PARTİ
Yaşar Bahçeci
27.652 %38,67
MHP
Onur Köksal
11.137 %15,57
SAADET
484 %0,68
VATAN
80 %0,11
TKP
57 %0,08
DSP
45 %0,06
BTP
30 %0,04
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