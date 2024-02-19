Kırşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırşehir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:28
Kırşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Kırşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KIRŞEHİR'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

CHP

Göz Atın
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Selahattin Ekicioğlu

32.028 %44,79

AK PARTİ

Yaşar Bahçeci

27.652 %38,67

MHP

Onur Köksal

11.137 %15,57

SAADET

484 %0,68

VATAN

80 %0,11

TKP

57 %0,08

DSP

45 %0,06

BTP

30 %0,04


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