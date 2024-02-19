Zonguldak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Zonguldak'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zonguldak'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:30
Zonguldak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Zonguldak'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Zonguldak Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Zonguldak'ta Ömer Selim Alan Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 ZONGULDAK'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
Mersin’de seçim ‘bıçak sırtı’

Mersin’de seçim ‘bıçak sırtı’
İstanbul’da kilit ilçe: AKP’ninki belirlendi, gözler CHP'nin adayında

İstanbul’da kilit ilçe: AKP’ninki belirlendi, gözler CHP'nin adayında

Ömer Selim Alan

25.125 %42,52

CHP

Şenol Şanal

23.152 %39,18

MHP

Hamdi Ayan

8.912 %15,08

SAADET

1.147 %1,94

DSP

417 %0,71

DP

144 %0,24

TKP

141 %0,24

BTP

57 %0,10


zonguldak haberleri 31 Mart haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Kırşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Kırşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ağrı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Ağrı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ağrı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Kırklareli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırklareli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Kırklareli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırklareli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'

Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…