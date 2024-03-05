Muğla açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can sallarındaki 87 kaçak göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 21:34
Muğla açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 can salındaki 26'sı çocuk 87 kaçak göçmen kurtarıldı. Can salının birindeki ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.


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