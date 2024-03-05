Muğla açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can sallarındaki 87 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 can salındaki 26'sı çocuk 87 kaçak göçmen kurtarıldı. Can salının birindeki ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
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