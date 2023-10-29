Ege'de 29 Ekim coşkusu: 7'den 70'e sokaklardayız
Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ege’nin tüm il ve ilçelerinde 7’den 70’e herkes sokaklarda olacak. Evlerini, işyerlerini ve sokakları Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatan yurttaşlar, binin üzerinde etkinlikle Türkiye’nin ikinci yüzyılına “Merhaba” diyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, özel gündemle toplanacak. Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkasında ESHOT’un gezici sergisi açılacak. İzmir Marina’da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni düzenlenecek. Saat 17.00’de “100. Yılında Cumhuriyet Bayramı” konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. 19.00’da Basmane Kapısı’ndan Konak Atatürk Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Meydanı’na dev Türk bayrağıyla yürüyüş ve fener alayı yapılacak. Saat 20.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle Cumhuriyet coşkusu yankılanacak. Gösterilere İZDENİZ’e bağlı gemiler denizden lazer gösterileriyle eşlik edecek. Ardından 7’den 70’e Cumhuriyet Halk Korosu Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek. Kültürpark’ta saat 21.00’de ise İzmir, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Kenan Doğulu ile karşılayacak.
Bornova Belediyesi, 1923 gönüllünün katılacağı “Cumhuriyet Zeybeği” gösterisini organize edecek. Torbalı’da Emir Can İğrek, Gaziemir’de Hayko Cepkin, Güzelbahçe’de Aegean Band Grubu, Karaburun’da ise sanatçı Devrim Seyrek konser verecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama etkinliklerinde Buray, saat 21.00’de konser verecek. Didim’de fener alayı ve Moğollar konseri düzenlenecek. Kuşadası’nda ise Hande Yener sahneye çıkacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gripin grubunu yurttaşlarla buluşturacak. Athena, Fethiye Beşkaza Meydanı’nda sahne alacak. Bodrum’da Ece Seçkin konser verecek.
Çanakkale’de Kepez Meydan’da Selda Bağcan konser düzenlenecek.
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