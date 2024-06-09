Egemen Bağış uzun süre sonra ilk kez görüntülendi: 'Prag günlerim yoğun geçiyor'
2019 yılında Prag Büyükelçiliği görevine atanan Egemen Bağış, uzun aradan sonra Andrea Bocelli'nin sanat hayatının 30. yılı kapsamında düzenlediği konser kapsamında İstanbul'da görüntülendi. Bağış, 'Prag günlerim yoğun geçiyor' dedi.
17-25 Aralık soruşturmalarında rüşvet almak ve görevi kötüye
kullanmakla suçlanan ve bakanlık görevinden alındıktan sonra Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından 2019 yılında Prag Büyükelçiliği görevine atanan Egemen
Bağış, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.
Andrea Bocelli, sanat hayatının 30. Yılı kapsamında
düzenlediği konserler serisinin Türkiye ayağı için dün akşam İstanbul’da bir
konser düzenledi.
Prag Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış, Andrea Bocelli konseri öncesinde Magazin Burada'ya bir röportaj verdi.
“PRAG GÜNLERİMİZ YOĞUN..."
Bağış şu ifadeleri kullandı:
"Prag günlerimiz yoğun geçiyor. İki gün evvel Avrupa'da
ilk defa bir parka ülkemizin adının verilmesini sağladık, açılışını yaptık.
Prag'ın en merkezi yerinde. Savunma sanayide önemli işbirlikleri
başlattık."
AB SORUSUNA YANIT
Avrupa Birliği ile ilgili sorulan soruya da Bağış, şöyle
yanıt verdi:
"Türkiye Avrupa birliği süreci çok uzun bir süreç. 1958'e kadar gidiyor. Şu anda Avrupa birliği çok büyük bir akıl tutulması yaşıyor. Bizim vatandaşlarımıza uygulanan vize politikalarının hiçbir mantığı yok. Bu aslında Avrupa'ya zarar veriyor."
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