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Eğitim-İş'ten Bakan Tekin'e çağrı: 'Çocuğunu gönderdiğin okulda ne varsa devlet okulunda da istiyoruz'

Eğitim-İş'ten Bakan Tekin'e çağrı: 'Çocuğunu gönderdiğin okulda ne varsa devlet okulunda da istiyoruz'

26.06.2026 12:36:00
Güncellenme:
ANKARA / Cumhuriyet
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Eğitim-İş'ten Bakan Tekin'e çağrı: 'Çocuğunu gönderdiğin okulda ne varsa devlet okulunda da istiyoruz'

Eğitimde dönem sonu değerlendirmesini ve güvenli okul taleplerini MEB önünde açıklayan Eğitim-İş Başkanı Özbay, Bakan Tekin'e seslenerek "Çocuğunu gönderdiğin özel okulda ne varsa devlet okulunda da onu istiyoruz" dedi.
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Eğitimde şiddete karşı güvenli okul talebinde bulunmak ve eğitimde yıl sonu değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşmak üzere Eğitim-İş MEB önünde açıklama yaptı.

Polis başta bakanlık önüne geçişe izin vermeyince sendika üyeleri oturma eylemine başladı. Sonrasında açıklamaya geçildi. Okullardaki eksikliklere getirdikleri temizlik malzemeleri, okul çantası ile dikkat çeken Eğitim-İş üyeleri yaşanan soruları protesto amaçlı kırdıkları tebeşirleri bakanlık önüne attı. Eğitim-İş okullarda güvenlik önlemleri alınması için başlattığı 'Güvenli okul sağlıklı eğitim' kampanyasının imzalarını da bakanlığa teslim etti.

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"ÇOCUKLAR GELECEKSİZLEŞTİRİLDİ"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay burada açıklamalarda bulundu. Öğretmene kurulan barikatların tamamı kalkana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Özbay, "Karşımızdaki tablo basit bir aksaklığı değil, Türkiye'de eğitim sisteminin ekonomik ideolojik ve kurumsal olarak karanlık bir kuşatma altında olduğunu gösteriyor. Buradan Bakan Tekin'e açıkça sesleniyoruz: Siz başarı masalları anlatırken biz 4 ayda 3 öğretmenimizi ve 10 öğrencimizi kaybettik. Döneminizde MESEM'lerde 19 öğrencimizi kaybettik. Okula yalnızca kamera ve kapıya birilerini koymakla sorun çözülmüyor. Okullar ideolojik kuşatmayla karşı karşıya. Okullarda pedagojik cinayet işleniyor. 100 çocuktan 17'sinin okul dışına itildiği görünüyor. Çocuklar geleceksizleştirildi. Eğitimin durumu bu. Bu yıl yaşadıklarımızı eğitimdeki çürüme ve çöküşü çok net ortaya koydu. Bakana karne getirmedik. Okulda öğretmen ve öğrencinin öldüğü bir ülkede bu bakan karneyi değil buradan gitmeyi hak ediyor" dedi.

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"CUMHURİYETE KÖTÜLÜK, PATRONA KORUMA"

Bakan Tekin'in cumhuriyete ve Atatürk'e kötülük yaptığını, patronları ise koruduğunu vurgulayan Özbay, "İmza kampanyamızda on binlerce imza var. Diyoruz ki: Çocuğunu gönderdiğin özel okulda ne varsa devlet okulunda da onu istiyoruz. Kapıda güvenlik okul içinde revir ve rehber öğretmen istiyoruz."

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #Eğitim-İş

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