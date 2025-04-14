Eğitim-İş ve Eğitim Sen'den 'öğretmen kıyımı'na ortak tepki: Mesleki huzurumuzu kaçırmayın

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:02

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:02

Eğitim emekçilerinin proje okulları atamalarının açıklanmasıyla gerçekleşen öğretmen sürgünlerine tepkileri sürüyor. Eğitim-İş ve Eğitim Sen atamalara tepki göstermek için Ankara Mamak'ta bulunan Çağrıbey Anadolu Lisesi önünde toplandı.

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşçıer de destek verdi. Eğitim-İş adına Ankara 2 No'lu Şube Yöneticisi Banu Günüç Kete konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Kete, "Okullarımız keyfi atamalar yapacağınız şirketleriniz değildir. Bu atamalar iptal edilmeli liyakatle yeniden yapılmalıdır. Zaten zor koşullarda görevini canla başla yerine getirmeye çalışan, enflasyona ezdirdiğiniz, yoksulluk sınırı maaşıyla yaşam mücadelesi veren öğretmenler yaz boz tahtasına dönen eğitim sistemi içinde işini hakkıyla yapmaya çalışırken, mesleki huzurlarını bir de bu uygulamalarla kaçırmayın" dedi. Kete, Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde 62 öğretmenden 41'inin MEB kıyımının mağduru olduğunu vurguladı.

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE SUÇ DUYURUSU

Kete'nin ardından Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu sözü aldı. Çağrıbey Anadolu Lisesi'nin 8 yıl önce sınav ile öğrenci alan okul olma özelliğinden çıkarıldığını anımsatan Aydoğdu, "Öğrenci sayısı 600'den bin 600'e çıkarıldı. Bir anda okulumuz ikili eğitime geçti. Yetmedi ek binaya gittik. Okul buna rağmen yine bu kadro ile başarılı oldu. Bu kadar karmaşayı okul kaldırmayınca, tekrar sınavla öğrenci alan okula dönüştü. 4. yılını tamamlayacak. Eğitim niteliğinin tam artacağı dönemde yeniden bir kargaşa oluşturdu Milli Eğitim Bakanlığı. Bugün de bu tablo ile karşı karşıyayız. Mamak Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nde 3 öğretmen norm fazlası oldu. Burada 39 öğretmen. Biz bunu merak ediyoruz. Neden orada 3 burada 39 öğretmen? Bakanlık adına bu okulda kıyım kararı ölçütlerini kim belirledi? Hafta sonu norm fazlası olduk, bugün tayin istemek zorunda kaldı öğretmenler. Diğer illerden hizmet puanı şeffaf bir şekilde bakanlığın sayfasında açıklanmış. Ankara'da bu bile yapılmıyor. Zaten 7 bin öğretmen norm fazlasıydı. Kargaşa üstüne kargaşa çıkarıyorlar. Yarın bilmediğimiz puanlarla tayin sonuçlarımız açıklanacak. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Belirsizlik yaratıp burada da mı torpil yapacaksınız?" açıklamasını yaptı.

"ÜLKENİN GELECEĞİNİ CEZALANDIRMAK İSTİYORLAR"

CHP'li Taşçıer de bir açıklama yaptı. AKP iktidarının 22 yılda birçok Milli Eğitim Bakanı değiştirdiğini vurgulayan Taşçıer, "Her bakanın amacı kindar bir nesil yetiştirmek. 22 yılda her alanda olduğu gibi kendi siyasi iktidarların arka bahçesi olacak bir eğitim sistemi yarattılar. Öğretmenleri ücretli-ücretsiz, okulları nitelikli-niteliksiz diyerek ayrıştırdılar. Bu ülkenin geleceğini cezalandırmak istiyorlar" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ BAŞTACIDIR"

Taşçıer sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bilimin, laikliğin, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında eğitim veren bütün öğretmenlerimiz baştacıdır. Onları öğrencilerinden ve amaçlarından uzaklaştırmaya çalışan bu karanlık iktidar er ya da geç, sandık geldiğinde tarihin karanlık çöplüğünde hak ettiği yeri alacak." Taşçıer ayrıca CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın, Çarşamba günü tepki çeken uygulama ile ilgili adli süreci başlatacağını belirtti.