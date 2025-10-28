Eğitim Sen'den 'Hacettepe' açıklaması: Faşist saldırıya karşı öğrencilerin yanındayız

Eğitim Sen, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde kar maskeli bir grubun öğrencileri hedef aldığı saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

Eğitim Sen, çok sayıda öğrencinin yaralandığı bu saldırının yalnızca öğrencilere değil, bilime, özgürlüğe ve üniversitenin toplumsal rolüne yönelmiş açık bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Hacettepe Üniversitesi’nde yaşanan faşist saldırıya karşı öğrencilerin yanındayız!

Barınma, beslenme ve eğitim hakkı başta olmak üzere en temel hakları için mücadele eden üniversite öğrencilerine, Hacettepe Üniversitesi yönetiminin ve özel güvenliğin gözleri önünde palalı faşist çeteler saldırmıştır. Birçok öğrencinin yaralandığı bu saldırı, yalnızca öğrencilere değil, bilime, özgürlüğe ve üniversitenin toplumsal rolüne yönelmiş açık bir tehdittir.

Bugün üniversiteler, kayyum rektörler, yandaş yönetimler ve özel güvenlik birimleri eliyle birer denetim ve baskı alanına dönüştürülüyor. Akademik özerklik yok edilirken, kampüsler özgür bilimin, eleştirel düşüncenin ve dayanışmanın değil; itaatin ve korkunun yeniden üretildiği mekânlara çevriliyor. Faşist gruplara alan açan, öğrencilere yönelik saldırıları izleyen bu düzen, özgür, özerk üniversite fikrini tasfiye etmeyi hedefliyor.

Biz Eğitim Sen olarak, üniversitelerin özgür bilim, eleştirel düşünce, bilimsel üretim ve demokratik katılımın mekânları olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Gençliğin haklı mücadelesinin, barınmadan beslenmeye, özgür bilimden demokratik katılıma uzanan taleplerinin yanındayız.

Faşist saldırılara, kayyum politikalarına, gençliğin iradesini teslim almaya dönük her girişime karşı omuz omuza mücadele edeceğiz.

Gençlik teslim alınamaz, üniversiteler susturulamaz!"

Ne olmuştu?

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde dün (27 Ekim) kendilerine "Hacettepe Ülkücü Teşkilatı" adını veren grubun "Reis değişimi ve bayrak devir teslimi töreni" gerekçesiyle Nacho Kafe çağrı yapması üzerine, öğrenciler bu etkinliği protesto etmek istedi. Öğrenciler bunun karşısında ise kar maskeli, palalı bir grubun saldırısıyla karşılaştı. Saldırıda bir öğrenci başından yaralandı. Bugün ise yaralanan ve tedavi için hastaneye giden çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.