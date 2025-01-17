Eğitimcilerden Bakan Tekin'e gelişim raporu: 'Sorunlarını anlaması için okula aç gidecek'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:53

Güncelleme: 17.01.2025 - 14:53

Eğitim-İş 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk döneminin son gününde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplandı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk döneminde yaşanan sorunlara ve bu sorunların temelinde yatan politikalara ilişkin burada bir açıklama yaptı. Eğitim-İş Bakan Yusuf Tekin için hazırlanan 'gelişim raporunu' da kamuyou ile paylaştı. Sendika üyeleri "Tarikatçı bakan istifa" , "Saraya değil eğitime bütçe" sloganları attı.

'ÇOCUK AÇ, ÖĞRETMEN YOKSUL'

Eğitime ayrılan bütçeyi eleştiren Özbay, "Eğitime en çok bütçeyi ayıran bir ülkede hala ikili eğitim neden devam eder açıklayın o zaman! 2012 yılından bu yana ikili eğitimi bitireceğiz diye sürekli vaatte bulunuyorsunuz! Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdığınızı söylüyorsunuz ama sayenizde çocuklar okullarda aç, susuz, öğretmenler yoksul" diye konuştu.

'TORPİLİN YOLUNU AÇTINIZ'

Okullardaki temizlik ve ücretsiz yemek dağıtılmaması sorunlarına da değinen Özbay mülakatlardaki haksızlıklara ve Milli Eğitim Akademisi'ne de tepki gösterdi. Özbay,"Siz devletin öğretmenini seçmiyorsunuz, partiye kendinize uygun öğretmen yaratmak istiyorsunuz! Anayasada herkesin kamuda çalışma hakkını kılıfını bularak yok ediyorsunuz! Anayasanın kamuda çalışanlar için öngördüğü, görevin gerektirdiği nitelikler dışında başka nitelikler aranmaz hükmünü kaldırıp, her türlü torpilin yolunu açıyorsunuz. Buna alışıksınız çünkü şahsınıza üniversite açıldı" dedi.

'613 BİNE YAKIN ÇOCUK EĞİTİM DIŞINDA'

İktidarın 1 milyon atama bekleyen öğretmen sorununu yarattığına dikkat çeken Özbay, MEB'in ÇEDES ve MESEM uygulamalarını da eleştirdi. Eğitim dışındaki çocuk sayısının %38,4 artarak 612 bin 814'e ulaştığını kaydeden Özbay, "Tüm bu tablonun eser sahibi bellidir: Yusuf Tekin ve onun bağlı olduğu AKP iktidarı! Laik, bilimsel ve kamusal eğitimi hedef alan; çocuklarımızı tarikatlara, eğitim sistemimizi piyasaya teslim eden bu politikalarınızla eserinizle gurur duyuyorsunuz. Ama unutmayın, bu "eser," eğitimdeki çöküşün, milyonlarca çocuğun ve eğitim emekçisinin mağduriyetinin, toplumun geleceğinin çalınmasının bir sembolü olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.

'MAARİF BAHANE,BİAT ŞAHANE'

İktidarın "Maarif müfredatı bahane, biat eden nesil şahane!" diyerek eğitim sistemini yozlaştırmaya çalıştığını söyleyen Özbay, "Bu ülkenin aydınlık yüzü olan eğitim emekçileri ve Eğitim-İş, eserinizin karanlığını tarihin çöplüğüne göndermek için kararlıdır!Yusuf Tekin, bu "eser" sizin imzanızı taşıyor; AKP’nin 23 yılda eğitime yaptığı en büyük kötülüklerin özetini barındırıyor. Ama unutma, tarih sizin bu eserlerinizi de unutmayacak" dedi.

'DERTLERİ ATATÜRK'LE'

Karne yerine verilecek olan gelişim raporlarında Atatürk'ün olmadığına dikkat çeken Özbay, "Bilinçli bir tercihtir bu. AKP iktidarının derdinin Cumhuriyet ve Atatürk olduğunun kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Özbay, açıklama sonrası 300 dakika dinlenme hakkı olmadan çalışan okul öncesi öğretmenlerle ilişkin hazırladıkları raporu ve toplanan 10 bin imzayı bakanlığa teslim etti.