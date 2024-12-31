Bakan Tekin ilkokul öğrencilerine 2025’te değerlendirme belgesi verilmeyeceğini açıkladı: Karneler kalkıyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025’te ilkokullarda çocuklara karne yerine “gelişim raporu” verileceğini açıkladı. Eğitimciler söz konusu gelişmeyi gazetemize değerlendirdi.

İlkokullarda sınava dayalı bir not verme sistemi olmadığı için karne almanın kaygılandırıcı veya öğrencileri başarılı, başarısız olarak sınırlandırıcı bir özelliği olmadığını anımsatan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Bu adımla öğrencinin hangi gereksiniminin karşılandığı veya hangi sorununun çözüldüğü de belirsiz durumda. Şu an öğrencilerin en önemli sorunu yeterli beslenme ve eğitime erişimdir. Bu sorunların çözümüne dönük adımlar atmak yerine karneyi kaldırmak gibi popülist işler gerçek sorunların gündem olmasını engellemektedir” dedi.

‘AİLELER BİLGİLENDİRİLMELİ’

Başka bir eğitimci Nurcan Korkmaz ise temel eğitimde önemli olan noktanın, “öğrencilerin kademelerine ve yaş düzeylerine göre kendilerinden beklenen gelişimi göstermeleri ve bunun izlenmesi” olduğunu ve bu nedenle ilkokulda yazılı sınavlarla öğrencilerin sınav stresine ve akranları ile not üzerinden bir rekabete tabi tutulmamaları gerektiğini söyleyerek “Çocukların dönem içindeki gelişimlerinin, dönüşümlerinin değerlendirilmesinin yapılması hem aileyi bilgilendirmek hem de olası bir öğretmen değişikliğinde ve üst kademelere geçişte öğrenciyi tanımak açısından önemlidir. Bu, e-okul sistemi üzerinden yapılabilir ancak tüm yurttaşların internet erişiminin olması ve herkesin teknoloji okuryazarı olması halinde uygulanabilir. Bu mümkün olmadığına göre çocukların eğitim yoluyla gelişimlerinin, varsa yaşanan aksaklıkların ve eşitsizliklerin, devamsızlıkların belgelendirilmesi ailelerin bilgi sahibi olması açısından önemlidir. Diğer taraftan ‘karneI ya da değerlendirme belgesi çocuklar için de bir dönemi bitirmiş olmanın sevincini yansıtır” ifadelerini kullandı.