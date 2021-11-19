"Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a Babacan'dan 'kapak' tavsiyesi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi için 'ekonomist' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kitap kapağı tavsiyesinde bulundu.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan Erdoğan'ın "'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini sosyal medya hesabından eleştirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, "Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi? Kendisine kitabının ön kapağı için resim tavsiyem ektedir. #Dolar" ifadelerini kullandı.
Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi?— Ali Babacan (@alibabacan) November 19, 2021
Kendisine kitabının ön kapağı için resim tavsiyem ektedir.#Dolar pic.twitter.com/Gvdq2NqSZE
ERDOĞAN: EKONOMİNİN KİTABINI YAZDIK
"Ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi" sözlerini sarf eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ekonomist' olduğuna dair açıklamasını yinelemişti.
Erdoğan, daha önce de "Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu" ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak, 14 Kasım tarihinde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Erdoğan, ekonomiye yönelik eleştirilere tepki göstermiş ve "Ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz" demişti.
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