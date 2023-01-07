Ekrem İmamoğlu 46.20, Erdoğan ise 3.95 km raylı sistem hizmete açtı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı dün yapıldı. Dudullu-Bostancı hattının da hizmete girmesiyle birlikte şimdiye kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin hayata geçirdiği metro 46.20 kilometreye ulaştı.

İstanbul’da en az raylı sistem yapılan dönemin Erdoğan’ın dönemi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olarak görev yaptığı 1994-1998 yılları arasında 3.95 kilometre raylı sistemi hizmete açtı.

Ekrem İmamoğlu ise görev yapmaya başladığı 2019 yılından bugüne kadar 46.20 kilometre raylı sistemi hizmete soktu. Ayrıca dönemin İBB başkanları Bedrettin Dalan’ın 1984-1989 yılları arasında 6.6 kilometre, Nurettin Sözen’in 1989-1994 yılları arasında 20.85 kilometre, Ali Müfit Gürtuna’nın 1998-2004 yılları arasında 13.1 kilometre, Kadir Topbaş’ın 2004-2017 yılları arasında 101.85 kilometre, Mevlüt Uysal’ın 2017-2019 yılları arasında 9.50 kilometre raylı sistemler yaptığı kaydedildi.