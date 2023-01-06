Ekrem İmamoğlu: “Bu millet, zalimin karşısında, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir”

06 Ocak 2023 Cuma, 18:06

Yörük Türkmen Çepni Kurultayı, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki etkinlik alanında bugün düzenlendi. Kurultaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli dernekler ve federasyonların temsilcileri katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, Türk dünyasının en büyük ve en değerli kentinin İstanbul olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Kimse unutmasın ki milletimiz, iradesine, egemenliğine müdahale edilmesine asla izin vermemiştir ve vermeyecektir. Bu millet, adalet duygusu güçlü, vicdanlı, zalimin karşısında hep bir arada, dimdik durmayı, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir” dedi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“YÖRÜK VE TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜN ANADOLU’DA ÇOK DERİN İZLERİ VARDIR"

Sadece tarihimizin değil, dünya tarihinin en önemli liderlerden ikisi olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emaneti, bize miras bıraktığı; ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de tarihinde uğradığı tek işgalden kurtararak, bize emanet ettiği İstanbul’da sizlerle buluşuyoruz. Dolayısıyla aslında, kurultaya ev sahipliği yapan bu kentten çıkacak sonucun, Türk dünyasına çok kıymetli mesajlar vereceğini de hissediyorum. Bugün Türk coğrafyası tabii bütün dünyaya yaygın bir şekilde var. Orta Asya’dan yola çıkan Türk kavimleri, binlerce yıl boyunca farklı coğrafyaları gezmiş, bu coğrafyalarda kendi kimliklerini ve kültürlerini yaşatmış. Bugün farklı coğrafyalarda yaşayan, aynı kültürü taşıyan, aynı soydan gelen milyonlarca insanımızla binlerce yıldır süren kardeşliğimizi bir arada konuşuyoruz. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz elbette güçlenerek devam ediyor. Oğuzlar, Çepniler Anadolu’yu binlerce yıldır yurt edinmişlerdir. Yörük ve Türkmen kültürünün Anadolu’da çok derin izleri vardır.

"MİLLETİMİZ, EGEMENLİĞE MÜDAHALE EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Anadolu’nun Türkleşmesinde olduğu gibi işgalden kurtulmasında da Türkmenlerin rolü çok büyük olmuştur. O nedenledir ki Mustafa Kemal Atatürk, Toroslar’da dumanı tüten tek bir Yörük çadırı dahi olsa milli mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inanmıştır ve o zaferi, milletiyle omuz omuza, yılmadan, kararlılıkla, mücadele ederek elde etmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kurulmuştur. Kimse unutmasın ki milletimiz, iradesine, egemenliğine müdahale edilmesine asla izin vermemiştir ve vermeyecektir. Bu millet, adalet duygusu güçlü, vicdanlı, zalimin karşısında hep bir arada, dimdik durmayı, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir.

"SÜRECİ DAHA DA GÜÇLENDİREREK DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Bu alanlarımızda Türkiye’mizin bütün illerini ve şehrimizde ve ülkemizde var olan birçok kültürün dayanışma anlarını 3,5 yıldır yaşatıyoruz. Etkin bir şekilde süren bu çalışmalarda bu alanla ilgili bütün imkânlarımızı seferbere ederek aslında memleketimizin, milletimizin renklerini, yaşam ve kültür, anane gibi geçmişten bugüne taşıdığımız o güzelliklerini İstanbul’la buluşturuyoruz. Bu aslında bizim birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu ne kadar iç içe olduğumuzu ve güzel bir yaşam sunmanın aslında zorlukların üstesinden gelme noktasında ne kadar güçlü bir motivasyona sahip olduğumuzun net bir örneğidir. O bakımdan bu süreci daha da güçlendirerek devam ettirme konusunda kararlı bir yönetimimiz olduğunu ifade etmek isterim.

"ÇOK DAHA BÜYÜK İŞLERİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"