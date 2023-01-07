Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'kayyum' tepkisi: 'Millet seçer, millet değiştirir'

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), “150 günde 150 proje” maratonu, 190 projenin hayata geçirilmesi ile noktalandı. Son proje, Anadolu Yakası’nda 4 ilçeyi birbirine bağlayan 2.5 milyonu aşkın İstanbullunun hayatını kolaylaştıracak Bostancı-Dudullu metrosunun açılışı oldu. Açılış törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

‘HAK YİYEN OLMADIM’

Ağustos 2022’de başlanılan, “150 günde 150 proje”nin final açılışı olduğunu belirten İmamoğlu, “Biraz hızlı gitmişiz; 150’nci değil 190’ıncı projenin açılışını beraber yapıyoruz” dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı yaptığı döneme atıfta bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

“Hayata geçirdiğimiz metro 46.2 kilometreye ulaştı, daha fazlasının yapımına da devam ediliyor. Biz nezaketi elden bırakmadan devam edeceğiz. Ne derler biliyor musunuz “Aman dikkat et, millet yerin altını görmez. Altyapıya değil üstyapıya yatırım yap” Biz ikisini de beraber yaptık hamdolsun. Bu 46 kilometrede emeği bulunan bizden önceki başkanlara, müteahhitlere, çalışanlara dolu dolu teşekkür ediyorum. Ben o hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım.”

‘MİLLET DEĞİŞTİRİR’

İBB’ye “kayyum” iddialarının gündeme gelmesi hakkında da konuşan İmamoğlu “Bunu yapmak istersin belki, bir ahlakın o sürecin bir parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz” dedi.

“Milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran’daki süreci hatırlasın” diyerek iktidara seslenen İmamoğlu, “Benim bahsettiğim gök kubbeyi başınıza yıkmanın tasviri budur, onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir! Buradan haykırıyorum, İstanbul için adalet, Türkiye için adalet diyorum” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU’NA SAHİP ÇIKTI: KILINI DAHİ TESLİM ETMEYİZ

İmamoğlu’nun yanı sıra 6’lı masa liderleri de birer konuşma yaptı. Liderler yaptıkları konuşmalarda İBB hakkında açılan “terör” soruşturması nedeniyle İmamoğlu’nun arkasında olduklarını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığı sırada yurttaşlar, “hak, hukuk, adalet” sloganları atmaya başladı. Yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin ilk ihtiyacı adalet. Adalet için mücadele etmek zorundayız, aksi halde insanlığımızı kaybederiz” ifadelerini kullandı.

“Adalet gibi önemli bir kavramın hakkını vermek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer bir kişi kendi beldesine hizmet ediyorsa o kişinin hakkını alacak güç o kişiyi başa getirendir, yani İstanbulludur. Görüşümüz, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mert ve erkekçe söylüyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Geldikleri gibi gidecekler. Ama sadece gitmeyecekler, siyasetten emekli edeceğiz onları.”

AKŞENER: HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de alandakilere şöyle seslendi:

“Güzelim İstanbullu, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hangi siyasi görüşte olursa olsun, 23 Haziran’da tam 805 bin farkla yeniden seçtik. 13 bin 500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanıyla, 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı, fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara, ‘ahmaklık’ denildiği zaman, kızıyorlar. Hadi; benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader. Ben bir İstanbulluyum. Oy vermiş biri olarak söylüyorum ki eğer biz İmamoğlu’na verilen haksız karara karşı mücadele vermezsek, haksızlığa karşı dimdik duramazsak yuh olsun bize. İmamoğlu’nun arkasında mutlaka duracağız.”

GP LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU: İMAMOĞLU’NA GÖREVİ VEREN MİLLETTİR

İmamoğlu’nun ardından kürsüye Davutoğlu çıktı. Davutoğlu, “Bugün buradaki metro açılışı sadece bir metro açılışı değildir. Bu şehirde yaşanan sorunlardan biri olan yoğunluğu çözmede önemli bir adımdır. İmamoğlu’na görevi veren millettir. Bu İstanbulluların iradesidir” dedi.

Davutoğlu önceki günkü altılı masa çalışmalarına da değinen Davutoğlu, “Genel başkanlarla birlikte 10 saate yakın baş başaydık. Bir odada ama huzurla, nezaketle, karşılıklı saygıyla ve en önemlisi bu milletin derdiyle halleşerek bir gelecek perspektifi çizmeye çalıştık. Senaryolar ürettiler. Altılı masa çökecek, bugün çökecek, yarın çökecek. İşte dün gösterdik ki sizin senaryolarda ne yazarsa yazsın, milletin kaderinde altılı masa olacak ve olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.