Ekrem İmamoğlu, ABD'ye gidiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Washington’daki bazı dernek yöneticileriyle görüşmek amacıyla önümüzdeki hafta ABD’ye gidecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:07
Ekrem İmamoğlu, ABD'ye gidiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ye gidecek.

TELE1'de yer alan habere göre, İmamoğlu, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Nilüfer Esen Bilgin’le İstanbul’da bir görüşme yaptı.

İmamoğlu'nun, görüşme kapsamında önümüzdeki hafta Washington’a gideceğini söylediği belirtildi.

DERNEK YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

İmamoğlu'nun, ABD ziyaretinde Washington’daki bazı dernek yöneticileriyle görüşeceği ifade edildi.


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