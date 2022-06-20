Ekrem İmamoğlu: 'Allah'a havalemizin maksimum bir senesi kaldı'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:56

İBB, Beylikdüzü ve Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek projeyi tamamladı. Haramidere Ambarlı Caddesi ve Liman Yolu Caddesi birleşiminde imalatı yapılan yol ve kavşağı hizmete açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri bakanlık onayının hâlâ çıkmamış olmasını eleştirdi.

“Bu hattın hâlâ bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum” diyen İmamoğlu, “Bu akıl tutulmasıyla ilgili yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim, Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERECEK”

Kentin batı yakasındaki ilçelerden Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’ın, yaklaşık 3.5 milyonluk bir nüfusu barındırdığına dikkat çeken İmamoğlu, bölge için hayati önemdeki Esenyurt-Mahmutbey metro hattındaki çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı. İstanbul’un en yüksek maliyetli projesi olan hattın; Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinden geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, “Hattı tabii onu orada bırakmadık. Esenyurt Meydanı’ndan yine Avcılar'a getiriyoruz ve D100 Karayolu üzerinden, hemen Parseller’in alt bölümünde bulunan duraktan Beylikdüzü-Sefaköy hattıyla da birleştiriyoruz” dedi.

Bölge için yaklaşık 20 yıldır konuşulan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri bakanlık onayının hâlâ çıkmamış olmasını eleştiren İmamoğlu, “Bu hattın hâlâ bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum. Yani bu akıl tutulmasıyla ilgili, yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim, Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek'' diye konuştu.

“HEPİNİZİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM…”

İlçe belediye başkanlığı döneminde, önceki İBB yönetimiyle yaşadıkları trajik hikayeler olduğunu aktaran İmamoğlu, “Hepinizin huzurunda söz veriyorum: Bugün mensubu bulunduğum siyasi partinin belediye başkanları olsun olmasın, 39 ilçe belediyesine asla ve asla böyle bir anı bırakmayacağım. Nasıl bir anı? ‘Bize engel oldu, bize yaptırmadı, bize yapmadı.’ Tam aksine, bazen ilçe belediyeleri üzerinden, ki devletimizin başka kurum ve kuruluşlarının gücünü kullanarak, hâlâ işlerimizin engellenmeye çalışıldığının da altını çizelim. Ancak bütün bu zorluklar tek bir sonuca ulaşıyor.

O da bizim; şehrimize, ilçelerimize, milletimize, daha şevkli, daha cesur, daha kararlı hizmet yapma yolculuğu. Başka hiçbir şey bize kazandırmıyor diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'A BÜYÜK BİR İHANET EDİLMİŞTİR”

Açılışını yaptıkları yol ve kavşak çalışması ile ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, projenin faaliyete geçmesiyle birlikte, Esenyurt ve Beylikdüzü trafiğinde rahatlama yaşanacağını belirtti. Geçmiş dönemde kente karşı kötü uygulamalar yapıldığını vurgulayan İmamoğlu, şu örnekleri verdi:

“Kötü uygulamalardan ders çıkartmak gerekir. Ambarlı Limanı, Türkiye'nin ve hatta belki Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından birisi. Liman yapılırken, biliyoruz arka bölgesinde böyle bir şehirleşme yoktu. Ben, dün gibi hatırlıyorum. 2000’li yılların başında, 90’lı yılların sonunda yapılan büyük ölçekli çevre planlarında, bu limanın tren yoluyla bağlantısının bile çalışıldığını hatırlıyorum. Bu limanın bir lojistik merkeziyle ilgili büyük ölçekli planları gözümle gördüm. O zaman belediyeci değilim, siyasi değilim. Bir iş insanı olarak, bir sunumda bunları dinledim. Bunları tümden heba eden ve özellikle bir tıkaç gibi, bütün bu sürecin önüne büyük bir bariyer oluşturan çok kötü bir Esenyurt imar ve şehir planlaması, bu bölgeyi ne yazık ki kendi içine hapsetmiştir. Yolları, izleri, oradaki sanayi oluşumunun yerlerine, koca koca 40 kat, 50 kat binalar yaparak oraya o imar izinlerini çıkartarak, ne yazık ki hem bu bölgeye hem liman taşımacılığına hem İstanbul'a büyük bir ihanet edilmiştir."