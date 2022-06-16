Ekrem İmamoğlu: Israrla dediler ki; 'Siz bizi iki kez yenin!'

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş., kentteki 11’nci Bahçe Market’i, Ataşehir’de açtı.

Ataşehir Bulvarı’nda hizmete giren Bahçe Market’in açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tesisi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin talebi üzerine açtıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasına, “Bahçe Market’imiz, AGAÇ A.Ş. şirketimizin güzel bir hizmeti. Bu tarz yerlerimiz, sadece bir market değil, aynı zamanda bir yeşil alan gibi tanzim ediliyor ve güzelliğiyle, çevreye verdiği moralle de etkili olması değerli. Buraya gelip, sadece alışveriş yapmak değil, böyle gezinmek bile, oradaki çiçekleri ya da ağaç türlerini tanımanın bile faydası olduğunu düşünüyorum” sözleriyle başladı.

İstanbul’un sadece insanlara değil; havada, karada ve denizde yaşayan birçok canlıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan İmamoğlu, “Unutmamamız lazım ki, aynı zamanda biz dünyanın da birer parçalarıyız. Yani eğer ülkemiz adına güzel duyguları beslemez isek, dünyaya da bir faydamız yok” dedi.

“SİZLERLE BERABER DOĞRU ADIMLARI ATMAK İSTİYORUZ”

Anadolu ve Trakya coğrafyasının, asırlardan bu yana Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre ile Şeyh Edebali gibi erenlere ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yaptığının altını çizen İmamoğlu, “Baktığınızda; böyle güzel duygularla, böyle bir içten insanların varlığıyla var olmuş bir ortamda doğayı korumak, bahçeleri güzelleştirmek, memleketi güzelleştirmek elbette bizim gibi yöneticilerin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ilçe belediye başkanı olarak sorumluluklarımız. Biz, bu şehirde yeşil alanları korumak, yeşil alanları güçlendirmek arzusundayız. Biz, bu şehrin her adımını, her anını güzelleştirirken, sizlerle beraber o duyguyu beslemek ve doğru adımları atmak istiyoruz. Muhtarlarımızı dinlemek istiyoruz. Meclis üyelerimizi dinlemek istiyoruz. Milletimizi dinlemek ve onlarla karar vermek. Bakın katılımcı bütçenin ikinci denemesini hep beraber harekete geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIMIZLA İNATLAŞMIYORUZ”

İkinci katılımcı bütçe çalışmalarına başladıklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Vatandaşımıza rağmen, bir takım şeyler yapma konusunda inatlaşmıyoruz. İnatlaşamayız. Çünkü, mülk sahibi biz değiliz. Mülk sahibi insanlar, toplum, vatandaş; bireyler değil, kişiler değil. Yöneticiler emanetçidir, yöneticiler geçicidir. Biz, 5 yıllığına seçildik. İyiysek, bir daha seçiliriz. Battal Bey, üçüncü kez seçildi. Demek ki vatandaşımızın takdirini kazanmış, seçiliyor. Dolayısıyla bizim sınav yerimizdir seçim. Ama öncesinde de hizmet alanıdır 5 yıllık hizmet dönemi. O bakımdan vatandaşı yok saymak asla olmaz. Farklı düşünceyi yok saymak olmaz. Birbirimizi, ‘seçenler’ ya da ‘seçmeyenler’ diye de ayıramayız. Seçenlere hizmet tabii ki önemlidir. Çünkü sizin destekçilerinizdir, oy vermişlerdir. Ama demokrasinin temeli nedir biliyor musun? Esas olan, size oy vermeyenlerin haklarını korumaktır. Size oy vermeyenlere daha hassas davranmaktır. Demokrasi onun için çok özeldir. Hatta demokrasinin en cesur hamlelerini ortaya koymak şarttır, ki ülkemiz milletimiz hep güzelliklerle buluşsun”

“KARŞIMDA KOCAMAN BİR BİNA YUMAĞI VAR”

Konuşma yaptığı platformdan gördüğü manzarayı katılımcılarla paylaşan İmamoğlu, “Bütün bu güzel cümleleri kurarken, karşımda kocaman bir bina yumağı var. Milyonlarca metrekarelik bina yumağı. Binaları yaparak, Ankara'da merkezi olan Merkez Bankası'nı, işte Ziraat Bankası'nı, şunu, bunu taşıyarak, ‘Dünyanın finans merkezi İstanbul’ diyeceksiniz. Tamam; olacak, olsun. Ticaret merkezi olsun. Burası, kültür başkenti olsun dünyanın. Burası, sanatın başkenti olsun dünyada. Her konuda üstün olsun. Ama finans merkezi binayla olmaz. İyi ekonomi yönetmek, bina yapmakla, saray yapmakla olmaz. Oralara liyakatli yöneticileri koymakla mümkün. Sabah akşam zam almanın sebebi, her gün hayatın pahalılaşmasının sebebi; elbette dünyanın zorlukları var. Elbette dünyada maliyetlerin artışı, engellenemeyen bir takım zorluklar var. Ama o değil tek başına. Siz, oradan en az hasarla nasıl sıyrılmalısınız? Ekonomiyi nasıl iyi hale getirebilirsiniz? İşte bu binalarla değil. İçine aklı başında, o işin uzmanı insanları koyarak mümkün kılabilirsiniz. O bakımdan ülkemizin güzel coğrafyalara, yeşil alanlara, parklara ihtiyacı olduğu kadar, liyakatli insanların şans bulduğu güzel bir düzene, güzel bir sürece de ihtiyacı var” dedi.

VATANDAŞLARA “YENİKAPI” ÇAĞRISI: GELİN, KENDİNİZİ TANIYIN

İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, önümüzdeki 23 Haziran’da görev sürelerinin 3’ncü yılını tamamlayacaklarını hatırlattı.

“İsterdik ki görev yıldönümümüzü 31 Mart’ta anlatalım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ama ısrarla dediler ki, ‘Siz, bizi iki kez yenin.’ Biz de iki kez yendik. Hep beraber bu bir avuç insana karşı, değerli halk mücadelesiyle beraber, oy veren, vermeyen herkesle beraber o bir avuç insana karşı büyük bir mücadeleyle kazanım elde ettik. 23 Haziran da onun yıl dönümü. 23 Haziran’da Yenikapı'ya sizleri bekliyoruz. Niye biliyor musunuz? Bütün halkımızı bekliyoruz. Orada, İBB’nin size daha önce servis edilmemiş, belki sunmadığı, bilmediğiniz şirketlerini tanıyın. Hangi hizmetleri yapıyorlar, hangi zorluklara rağmen neleri başarıyorlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi çatısını tanıyın. Bağlı kuruluşlarını tanıyın. Yani İSKİ'yi, İETT'yi tanıyın. Aslında ne kadar büyük bir hacme sahibiz? Ne kadar güçlüsünüz? Beraberce bunu ayağa kaldırdığımızda, dünyanın en önemli şehirlerinin önünde bir kuruluşa sahip, bir güce sahip o organizasyon olduğunuzu fark edin. Eğlencemizi de yapalım orada. ‘Gelin 23 Haziran'daki bu yıl dönümümüze bizimle eşlik edin’ diyorum.”