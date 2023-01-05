Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: 'Yanındayız'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında hazırlanan ‘dokunulmazlık dosyası’na tepki gösterdi. "Demokrasiye darbe girişimlerinin tamamı seçim gecesi bertaraf olacak" diyen İmamoğlu, "Yanındayız Ali Mahir Başarır" mesajını paylaştı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında hazırlanan ‘dokunulmazlık dosyası’ TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu gündemine alındı.
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, mahkeme heyetine ‘müdahale ettiği” suçlamalarıyla hazırlanan dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı.
Karma Komisyon 11 Ocak’ta iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.
İMAMOĞLU: YANINDAYIZ
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyasını TBMM’de öne alarak, malum merkezin talimatıyla millet iradesi ile kavgaya devam ediyorlar. Demokrasiye darbe girişimlerinin tamamı seçim gecesi bertaraf olacak. Demokrasi ve adalet kazanacak! #YanındayızAliMahirBaşarır" ifadelerini kullandı.
Mersin Milletvekilimiz @alimahir'in dokunulmazlık dosyasını TBMM’de öne alarak, malum merkezin talimatıyla millet iradesi ile kavgaya devam ediyorlar. Demokrasiye darbe girişimlerinin tamamı seçim gecesi bertaraf olacak. Demokrasi ve adalet kazanacak! #YanındayızAliMahirBaşarır— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 5, 2023
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