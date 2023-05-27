Ekrem İmamoğlu: 'Bu seçim tarihe geçecek...'

Yayınlanma: 27.05.2023 - 15:14

Güncelleme: 27.05.2023 - 15:16

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de halka seslendi.

İmamoğlu'nun konuşmasında satırbaşları şöyle:

* Tarihi bir seçime gidiyoruz bakın ama bu kadar tarihi bir seçime giderken hala anlayamadığımız bir şeyler var. Mesela sayın cumhurbaşkanı ekonomiyi nasıl düzeltecekmiş anlayabildiniz mi? Bu süreçte ekonomiyi nasıl düzelteceğini sizlerle konuştu mu? Peki pazartesi sabahından itibaren memleketin belki de maliyetlerini en çok artıran dövizi nasıl düşüşe geçirecek? Türk Lirası nasıl değer kazanacak? Fiyatların nasıl normalleşeceğini, zamların nasıl düşeceğini anlayabildiniz mi?

* Ne yapacak da işsizlik düşecek? Ne yapacak da bu memlekette insanların gelirleri artacak? Ne yapacak da bu ülkenin her yerindeki bu fahiş kiralar düşecek? Ne yapacak da en derin sorunlardan sığınmacı sorunu pazartesiden itibaren çözüme kavuşacak, anlayabildiniz mi? Mesela bir sürpriz yapacak, çok liyakatli kimi ekonominin başına getirecek. Acaba, başka bir akrabası, arkadaşı kaldı mı? Belki körfez ülkelerinden bir ekonomist getirebilir. Belki ekonominin yönetimini de körfez ülkelerinden birine bırakabilir.

"BU SEÇİM TARİHE GEÇECEK"

* Bakın size söyleyeyim bu seçim tarihe geçecek ne ile iftirayla, ne ile montajla, yalanla dolanla… Ne yazık ki, bakın tek dertleri vardı birilerini terörist ilan etmek. Ekrem’e terörist demek, Kılıçdaroğlu'na terörist demek, Meral Hanım’a, Mansur Bey’e… Yarın öbür gün 'Ben de biliyordum Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun terörle ilgilerinin olmadığını ama o günün şartlarında öyle icap etti' diyeceksiniz. Tarih bu aldatmanın içine düşenleri affetmez.

* Bir avuç insanı evine yollayacağız. Değişimi zamanında gerçekleştirmezsek bedeli ağır olur. Bugün değişim zamanıdır."