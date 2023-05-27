2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ekrem İmamoğlu'ndan kritik Kanal İstanbul çağrısı: Bu çılgınlıktan korumak için...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın gerçekleştirilecek seçimin İstanbul için de kader seçimi olduğunu belirterek, Kanal İstanbul Projesi'ne dikkat çekti. İmamoğlu, "Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:48
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna 1 gün kala, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik bir uyarı geldi.

İmamoğlu, İstanbul'da yaratacağı ciddi tahribat nedeniyle uzmanların yapılmaması konusunda uyardığı, ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uyarı ve eleştirilere karşın ısrarcı olduğu Kanal İstanbul Projesi'ne dikkat çekti.

"YA KANAL YA İSTANBUL SEÇİMİDİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, yarın gerçekleştirilecek seçimin İstanbul'un da kader seçimi olduğuna dikkat çekerek, şu çağrıyı yaptı:

"Nerede 'Çılgın Proje?' 2011’den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu. Siz UNUTMAYIN, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Milyonlarca yeni nüfus, daha çok trafik, daha çok bina, susuzluk, yok olan doğa, heba edilen milyarlar… Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim."

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün katıldığı canlı yayın programında, seçiminin ikinci turundan sonra alınacak sonuca göre Kanal İstanbul konusunda adım atılacağını söylemişti. Erdoğan, “Kanal İstanbul’un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” diye konuşmuştu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi çılgın proje Ekrem İmamoğlu İkinci tur İstanbul Kanal İstanbul Projesi Recep Tayyip Erdoğan Seçim

İlgili Haberler

CHP’li Özgür Karabat: Kanal İstanbul’u yapabilirler

CHP’li Özgür Karabat: Kanal İstanbul’u yapabilirler
Babacan'dan Erdoğan'a: 'Kanal İstanbul’u çöpe atın, Hayat İstanbul’u başlatalım'

Babacan'dan Erdoğan'a: 'Kanal İstanbul’u çöpe atın, Hayat İstanbul’u başlatalım'
Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Ülkemize kazandırmakta kararlıyız'

Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Ülkemize kazandırmakta kararlıyız'

En Çok Okunan Haberler