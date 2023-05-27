Ekrem İmamoğlu'ndan kritik Kanal İstanbul çağrısı: Bu çılgınlıktan korumak için...

Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:48

Güncelleme: 27.05.2023 - 12:56

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna 1 gün kala, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik bir uyarı geldi.

İmamoğlu, İstanbul'da yaratacağı ciddi tahribat nedeniyle uzmanların yapılmaması konusunda uyardığı, ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uyarı ve eleştirilere karşın ısrarcı olduğu Kanal İstanbul Projesi'ne dikkat çekti.

"YA KANAL YA İSTANBUL SEÇİMİDİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, yarın gerçekleştirilecek seçimin İstanbul'un da kader seçimi olduğuna dikkat çekerek, şu çağrıyı yaptı:

"Nerede 'Çılgın Proje?' 2011’den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu. Siz UNUTMAYIN, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Milyonlarca yeni nüfus, daha çok trafik, daha çok bina, susuzluk, yok olan doğa, heba edilen milyarlar… Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim."

Nerede “Çılgın Proje”?

2011’den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu.



Siz UNUTMAYIN, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Milyonlarca yeni nüfus,… pic.twitter.com/sK8fTsFxFh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 27, 2023