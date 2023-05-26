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İmamoğlu'ndan 'sürpriz sonlu' paylaşım: O yurttaşa yapılan hizmetler bir bir gezdirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında "Bize ne yaptınız, ne verdiniz bize?" diyerek kendisine tepki gösteren yurttaşa, yapılan hizmetleri göstermeyi teklif etti. İmamoğlu'nun teklifini kabul eden yurttaş, İBB yetkilileri ile İstanbul'a sunulan hizmetleri gezdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 21:38
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Sürpriz sonlu" mesajıyla bir video paylaştı.

Videoda, İmamoğlu'nun dün (25 Mayıs) gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde bir yurttaşın "Bize ne yaptınız" sözleri ve İmamoğlu'nun yurttaşa verdiği yanıt yer aldı.

Videonun devamında ise İmamoğlu'nun yurttaşa yapılan hizmetleri gezdirmeyi teklifi ettiği görüldü.

Teklifi kabul eden vatandaş bugün (26 Mayıs) İBB projelerini yetkililer tarafından ziyaret etti.


Ekrem İmamoğlu

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