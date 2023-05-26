İmamoğlu'ndan 'sürpriz sonlu' paylaşım: O yurttaşa yapılan hizmetler bir bir gezdirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında "Bize ne yaptınız, ne verdiniz bize?" diyerek kendisine tepki gösteren yurttaşa, yapılan hizmetleri göstermeyi teklif etti. İmamoğlu'nun teklifini kabul eden yurttaş, İBB yetkilileri ile İstanbul'a sunulan hizmetleri gezdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Sürpriz sonlu" mesajıyla bir video paylaştı.
Videoda, İmamoğlu'nun dün (25 Mayıs) gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde bir yurttaşın "Bize ne yaptınız" sözleri ve İmamoğlu'nun yurttaşa verdiği yanıt yer aldı.
Videonun devamında ise İmamoğlu'nun yurttaşa yapılan hizmetleri gezdirmeyi teklifi ettiği görüldü.
Teklifi kabul eden vatandaş bugün (26 Mayıs) İBB projelerini yetkililer tarafından ziyaret etti.
Sürpriz sonlu :) pic.twitter.com/UrqNK0IQ6e— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 26, 2023
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