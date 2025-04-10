Yozgatlı çiftçilere ceza kesilmişti... Özel açıkladı: 'İmamoğlu ile kardeş payı yapacağız'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:01

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili de konuştu.

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle oldu:

"Bugün Timur Soykan ve Murat Ağırel'in programlarını milyonlar izliyor. Onları yıldırmak için sabah erkenden evlerinden alındılar. Eşleri ile görüştük. Mesajlarımızı dayanışmamızı onlara ilettik. Gazetecileriniz yıldırılma amacıyla gözaltındadır.

"İMAMOĞLU İLE KARDEŞ HUKUKU YAPTIK"

Görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı, sonra hallettik. Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisi üstleneceğini ilan edecekken, benim üstlendiğimi öğrenmiş, ‘Böyle olmaz’ dedi, kardeş payı yapacağız.